Доставщик прокатился по ЗСД «против шерсти»

Источник: читатель «Фонтанки»

«Потеряшку» на Chery в 15:18 заметил на въезде на ЗСД с Автомобильной улицы читатель «Фонтанки» Николай. Водитель «Яндекс.Доставки» двигался навстречу потоку, весьма удивив очевидцев такой наглостью.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что на дорожные камеры нарушитель тоже попал. По нему готовят письмо с фото, все материалы передадут в ГИБДД. На трассе водителя уже не застали: он успел уехать до прибытия дорожного инспектора ЗСД.