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Авто Доставщик прокатился по ЗСД «против шерсти»

Доставщик прокатился по ЗСД «против шерсти»

Курьер сервиса доставки заблудился на Западном скоростном диаметре Петербурга. Поездка по «встречке» попала на видео.

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8 комментариев

«Потеряшку» на Chery в 15:18 заметил на въезде на ЗСД с Автомобильной улицы читатель «Фонтанки» Николай. Водитель «Яндекс.Доставки» двигался навстречу потоку, весьма удивив очевидцев такой наглостью.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что на дорожные камеры нарушитель тоже попал. По нему готовят письмо с фото, все материалы передадут в ГИБДД. На трассе водителя уже не застали: он успел уехать до прибытия дорожного инспектора ЗСД.

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Комментарии
8
Абрикосов
2 часа
Изловить и отправить на историческую родину! НАМ НУЖНЫ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
264044681
2 часа
от доставщиков и таксистов я уже давно ничему не удивляюсь, буквально в субботу лично чуть не поучаствовала в лобовом с таким бараном, выехавшим на встречку на Стародеревенской с поворота от Приморского. При том, что выезжают со стороны Савушкина регулярно, молодой таджик решил, что сам черт ему не брат и сунулся в лоб машинке, поворачивавшей передо мной, не смотря на то, что у нас и так всего 1 ряд - не разъехаться
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