Подросток в Петербурге спасался через окно от приятелей на вписке

В руки врачей 5-й детской горбольницы попал 17-летний петербуржец, который эффектно покинул вписку в квартире на Муринской дороге через окно, об этом 7 октября стало известно «Фонтанке». По предварительным данным, молодому человеку угрожали.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда юноша пришел в квартиру к незнакомым людям, чтобы провести время с алкоголем. Около двух часов ночи, предположительно, между ребятами произошел конфликт, молодому человеку якобы угрожали убийством, из-за чего он покинул квартиру на третьем этаже через окно.

Скорая забрала его с алкогольным отравлением, закрытым переломом лодыжки и ушибом стопы.