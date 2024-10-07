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Общество Когда переобуваться? Водителям напомнили про зимнюю резину

Когда переобуваться? Водителям напомнили про зимнюю резину

2 741
1 комментарий

Осень подходит к середине, а значит все ближе время для «переобувки» автомобилей. Задуматься о зимней резине с начала октября водителям предлагает портал «Объясняем.рф».

Ответ на вопрос, когда «переобуваться», для всех регионов будет разным, и смотреть надо на показания термометра. Если дневная температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +5 градусов — пора. Некоторые автоэксперты даже рекомендуют ориентироваться на температуру в +7 градусов, поскольку ниже этой отметки у летних шин снижается сцепление с дорогой. В Петербурге температура уже на этой неделе будет подбираться к этим значениям, но устойчивого похолодания синоптики пока не ждут.

Раньше времени «переобуваться» не рекомендуют: при температуре выше +7 градусов мягкая зимняя резина сотрется быстрее. Однако и тянуть до устойчивых заморозков тоже не стоит, чтобы потом не стоять в очереди на шиномонтаже.

Какую резину выбрать на зиму, зависит от дорог, по которым придется ездить. Шипованные шины лучше подойдут регионам со снежной зимой, где часто бывает обледенение дорог. Для езды по накатанному снегу и мокрому асфальту скорее подойдет «липучка». В мегаполисах дороги обрабатывают реагентами, поэтому там лучше себя ведут вторые, а вот для загородных трасс рекомендуют первые. В Петербурге, кстати, зимняя обработка дорог уже началась — в ночь на 1 октября на ЗСД.

Нужен ли знак «Шипы»

Знак «Ш» — «Шипы» — на машину клеить не обязательно. Это правило отменили в 2018 году. Оштрафовать за отсутствие наклейки «Ш» на машине не могут.

Могут ли оштрафовать за летнюю резину зимой

А вот за летнюю резину зимой, согласно статье 12.5 КоАП РФ, полагается штраф в 500 рублей. Технический регламент стран Таможенного союза включает требование ездить на зимней резине с декабря по февраль. Конкретные сроки регионы могут корректировать сами. Однако на практике водителей за это не наказывают. В 2023 году в МВД подчеркивали, что инспекторы ГИБДД не будут штрафовать за езду на летней резине зимой. «Фонтанка» рассказывала, в чем проблемы этой нормы.

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Комментарии
3
282201992
4 минуты
уже 2 года как многие переобулись и живут прекрасно в Израиле и купаются в море и за наш счёт...
281844248
16 минут
Сделайте проще. Продайте автомобиль.
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