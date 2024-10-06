Умер кардиохирург Ренат Акчурин. В 1996 он делал операцию на сердце Ельцину

Советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни. Об этом 6 октября сообщает Министерство здравоохранения России.

«Ренат Акчурин создал в нашей стране такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии», говорится в заявлении ведомства. «Он был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии».

Акчурин — академик Российской академии медицинских наук (РАМН) (2000) и Российской академии наук (2011), обладатель Государственной премии СССР 1982 года в области науки и техники — за разработку экстренных микрохирургических операций при травматических ампутациях пальцев и кисти.

В ноябре 1996 года выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту РФ Борису Ельцину после того, как у него случился инфаркт — за несколько дней до второго тура президентских выборов.