Financial Times: Зеленский прятался в бункере в начале СВО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале СВО прятался в бункере, опасаясь за свою жизнь. Именно поэтому альянсу было трудно связаться с главой государства.

Зеленский просидел в бункере два дня, пишет издание. Когда уже бывший генсек НАТО все же смог связаться с украинским лидером, разговор вышел «тяжелым». Президент Украины тогда попросил Столтенберга согласиться на создание над страной бесполетной зоны, на что экс-генсек ответил отказом.

По словам Столтенберга, альянс действовал с той точки зрения, что НАТО не является прямым участником конфликта, поэтому не может обеспечить бесполетную зону над Украиной.

Столтенберг также рассказал, что впервые встретился с Зеленским в 2019 году, и тогда он показался неопытным, «спрашивал самые базовые вопросы». Позднее экс-генсек понял, что «полностью недооценил» главу Украины.