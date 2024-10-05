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Политика Financial Times: Зеленский прятался в бункере в начале СВО

Financial Times: Зеленский прятался в бункере в начале СВО

2 443
18 комментариев

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале СВО прятался в бункере, опасаясь за свою жизнь. Именно поэтому альянсу было трудно связаться с главой государства.

Зеленский просидел в бункере два дня, пишет издание. Когда уже бывший генсек НАТО все же смог связаться с украинским лидером, разговор вышел «тяжелым». Президент Украины тогда попросил Столтенберга согласиться на создание над страной бесполетной зоны, на что экс-генсек ответил отказом.

По словам Столтенберга, альянс действовал с той точки зрения, что НАТО не является прямым участником конфликта, поэтому не может обеспечить бесполетную зону над Украиной.

Столтенберг также рассказал, что впервые встретился с Зеленским в 2019 году, и тогда он показался неопытным, «спрашивал самые базовые вопросы». Позднее экс-генсек понял, что «полностью недооценил» главу Украины.

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Комментарии
18
alexadmin
1 час
Хоть не сбежал. А то был там один тип, так с...нул, что 10 лет уже портки сушит, ни слышно, ни видно.
276386315
1 час
И что? Это и не скрывалось и даже, я помню, были выступления именно с вышедшим для этого из бункера президентом Украины, что указывалось. Если кто не помнит, ВС РФ тогда были в Гостомеле и под самым Киевом, а за Зеленским Альфа выезжала. В тот и заслуга огромная Зеленского, что он не сбежал (как кое кто из Москвы).
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