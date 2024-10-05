В Алтайском крае прорыв дамбы уничтожил дорогу. Последствия сняли на видео

Прорыв дамбы в Алтайском крае уничтожил дорогу, соединяющую село Шелаболиха, 6 октября рассказал глава района Александр Шушунов в своем телеграмм-канале. Из-за дождливого лета она не выдержала накопившегося объема, и вода из Зеркальных озер вышла в русло реки. Очевидцы сняли последствия прорыва на видео, и разместили в комментариях к посту чиновника.
Как сообщает Шушунов, усилия по укреплению дамбы не помогли.
Сейчас, отмечает он, на месте работают все необходимые службы, ситуацию контролирует правительство Алтайского края, ведутся работы по оценке ущерба и разрабатываются меры по скорейшей ликвидации прорыва.
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