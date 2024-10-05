В Алтайском крае прорыв дамбы уничтожил дорогу. Последствия сняли на видео

Прорыв дамбы в Алтайском крае уничтожил дорогу, соединяющую село Шелаболиха, 6 октября рассказал глава района Александр Шушунов в своем телеграмм-канале. Из-за дождливого лета она не выдержала накопившегося объема, и вода из Зеркальных озер вышла в русло реки. Очевидцы сняли последствия прорыва на видео, и разместили в комментариях к посту чиновника.

1 из 3 Источник: Официальный канал главы Шелаболихинского района Александра Николаевича Шушунова

Как сообщает Шушунов, усилия по укреплению дамбы не помогли.

Сейчас, отмечает он, на месте работают все необходимые службы, ситуацию контролирует правительство Алтайского края, ведутся работы по оценке ущерба и разрабатываются меры по скорейшей ликвидации прорыва.