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Происшествия В Алтайском крае прорыв дамбы уничтожил дорогу. Последствия сняли на видео

В Алтайском крае прорыв дамбы уничтожил дорогу. Последствия сняли на видео

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1 комментарий

Прорыв дамбы в Алтайском крае уничтожил дорогу, соединяющую село Шелаболиха, 6 октября рассказал глава района Александр Шушунов в своем телеграмм-канале. Из-за дождливого лета она не выдержала накопившегося объема, и вода из Зеркальных озер вышла в русло реки. Очевидцы сняли последствия прорыва на видео, и разместили в комментариях к посту чиновника.

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Как сообщает Шушунов, усилия по укреплению дамбы не помогли.

Сейчас, отмечает он, на месте работают все необходимые службы, ситуацию контролирует правительство Алтайского края, ведутся работы по оценке ущерба и разрабатываются меры по скорейшей ликвидации прорыва.

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Комментарии
1
Заливщик голосовых планок
55 минут
"Из-за дождливого лета" - предлагаю Запретить(ТМ)! Раз больше ничего не умеют..
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