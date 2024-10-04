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Происшествия Дернул руль в последний момент. Кроссовер приехал в дорожников на ЗСД

Дернул руль в последний момент. Кроссовер приехал в дорожников на ЗСД

Авария собирает пробку на Северном участке Западного скоростного диаметра Петербурга днем 4 октября. Автомобиль врезался в прицеп дорожников.

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7 комментариев

Во втором часу дня на участке ЗСД при движении от северной развязки КАД к Шуваловскому проспекту в ДТП попали дорожники. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали северной столицы», кроссовер врезался в машину подрядной организации, которая выставляла на участке схему организации движения. Водитель кроссовера в последний момент дернул руль, но все равно задел дорожников по касательной.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Участники аварии занимают две полосы. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся почти на 2,5 километра.

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Комментарии
7
Слава России!
47 минут
ехал передёргивал и в результате дёрнул руль
280303529
1 час
Мастеровитым водителям всегда некогда смотреть на табло, знаки и следить за обстановкой.
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