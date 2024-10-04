Дернул руль в последний момент. Кроссовер приехал в дорожников на ЗСД

Источник: Яндекс.Карты







Во втором часу дня на участке ЗСД при движении от северной развязки КАД к Шуваловскому проспекту в ДТП попали дорожники. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали северной столицы», кроссовер врезался в машину подрядной организации, которая выставляла на участке схему организации движения. Водитель кроссовера в последний момент дернул руль, но все равно задел дорожников по касательной.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Участники аварии занимают две полосы. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся почти на 2,5 километра.