«Бесстыдная ложь». Ирина Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой

Ирина Болгар прокомментировала слова представителя Павла Дурова, которые накануне опубликовали в New York Times, и назвала их ложью. Об этом стало известно 4 октября из соцсетей предполагаемой матери детей предпринимателя.

Как отмечает Болгар, она уже предоставила журналистам New York Times доказательства, опровергающие лживые комментарии пресс-секретаря Дурова.

«Бесстыдная ложь», — сказала Болгар о словах представителя.

Среди доказательств, утверждает женщина, имеются фотографии за 10 лет семейной жизни с Дуровым, а также личная переписка с предпринимателем. По словам Болгар, сохранившиеся сообщения свидетельствуют о романтических взаимоотношениях между ней и основателем Telegram.

Кроме того, Ирина Болгар указывает на наличие официальных документов, согласно которым она является совладельцем банковской карты Павла Дурова и может снимать с нее до 150 000 евро в месяц по своему усмотрению. При этом соглашений о выплате пособия на ребенка пара не подписывала, так как все счета оплачивал сам Дуров.

«Впервые слышу о существовании каких-то других официально признанных детей, кроме двух старших детей, известных Forbes. И впервые слышу о каком-либо детском пособии на сумму 10 000 (в какой валюте?). В биткоинах?» — отмечает Болгар.

Помимо этого предполагаемая мать детей Дурова обещает в ближайшее время опубликовать пост, в котором опровергнет все лживые комментарии о ее взаимоотношениях с основателем Telegram.

Ранее представитель основателя Telegram заявил, что Павел Дуров и Ирина Болгар никогда якобы не состояли в любовных отношениях и не были парой. По словам представителя, деньги, которые Дуров выделял детям, Болгар тратила на себя. Каждому ребенку бизнесмен отправлял по 10 тысяч долларов в месяц: «У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 000 долларов в месяц на ребенка».

В конце августа стало известно, что Болгар подала иск в швейцарский суд против основателя Telegram, обвинив его в физическом насилии по отношению к сыну. Якобы в период с 2021-го по 2022 год Дуров причинял физический вред своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. Всего, утверждает Болгар, было якобы зафиксировано пять случаев насилия, которые привели к травмам — в том числе к сотрясению мозга и нарушению сна. Кроме того, в июне 2024 года Болгар подала гражданский иск об алиментах против предпринимателя, который до сих пор продолжают рассматривать.

24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступления против детей и мошенничество через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 миллионов евро, однако он не сможет покинуть страну до марта 2025 года.