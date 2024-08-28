Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в «насилии» над их сыном

Ирина Болгар, именующая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала иск против основателя Telegram в Швейцарии. По ее словам, предприниматель якобы применял физическое насилие к их сыну. Об этом в среду, 28 августа, сообщает журнал Forbes.
Изначально Женевский суд отказался рассматривать иск против Дурова, так как он был направлен более чем через три месяца после последнего случая предполагаемого физического насилия. В связи с этим уже в мае 2023 года Болгар подала апелляцию, и в октябре суд разрешил продолжить рассмотрение, как утверждается, уголовного дела.
По словам источника из Женевского суда, расследование дела о «насилии» со стороны Дурова ещё продолжается. Утверждается, что в период с 2021 по 2022 год предприниматель якобы причинял физический вред своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. Всего было зафиксировано пять случаев насилия, которые привели к травмам — в том числе сотрясению мозга и нарушению сна.
В качестве доказательств по делу Ирина Болгар предоставила стенограммы сообщений, которыми обменивалась с Дуровым в ноябре 2021 года. Помимо этого, также была приложена медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что в результате нанесенных травм ребенок страдал от тревожности и проблем со сном.
Согласно материалам дела, Дуров прекратил общение с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время перестал выплачивать алименты, размер которых составлял 150 тысяч евро (15,3 миллиона рублей) в месяц. После этого Болгар была вынуждена содержать детей на свою зарплату, которая составляет 8000 швейцарских франков (примерно 870 тысяч рублей) в месяц.
Так, в 2023 году Болгар подала иск об опеке над детьми, как она утверждает, рожденными от Павла Дурова. Как итог — суд принял решение в пользу истца, а затем подтвердил его спустя год в феврале. Как замечает Forbes, Дуров в разбирательстве не участвовал. При этом представитель Павла Дурова отказался от комментариев по этому делу. Защита Ирины Болгар, в свою очередь, подтвердила, что женщина и ее трое детей участвуют в гражданском деле, но комментировать дело также отказалась.
Кроме того, в июне 2024 года предполагаемая мать троих детей Дурова подала гражданский иск об алиментах против предпринимателя, который до сих пор продолжают рассматривать.
Из-за швейцарских законов имена Дурова, Болгар и их детей не упоминаются в возбужденных делах. Тем не менее есть данные, подтверждающие личность Дурова. Среди них годы рождения его детей, номер дела об опеке, место жительства в ОАЭ, а также информация о его капитале.
В июле этого года Ирина Болгар сообщила российскому Forbes о том, что является матерью троих детей основателя Telegram, приложив к своему заявлению фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и другие документы.
По информации журнала, Болгар познакомилась с основателем Telegram в 2012 году, когда они оба жили в России. В период с 2013 по 2017 год у них родилось трое детей. Болгар и Дуров никогда не были женаты. Согласно материалам, пара рассталась в конце 2018 года. В 2019 году Болгар с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году — в Швейцарию. Несмотря на расставание, она и ее дети продолжали видеться с Дуровым, встречаясь в Швейцарии, Дубае и других странах.
Напомним, основателя Telegram и «ВКонтакте» родом из Петербурга Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. После этого французские власти не выдавали информацию о его местонахождении. Срок предварительного задержания бизнесмена продлен до максимально возможного — 96 часов. Он истекает сегодня в 21:00 мск. До этого момента Дурову должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам. Президент Франции Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. 28 августа стало известно, что шесть лет назад он предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, от чего бизнесмен отказался.