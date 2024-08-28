Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в «насилии» над их сыном

Ирина Болгар, именующая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала иск против основателя Telegram в Швейцарии. По ее словам, предприниматель якобы применял физическое насилие к их сыну. Об этом в среду, 28 августа, сообщает журнал Forbes.

Изначально Женевский суд отказался рассматривать иск против Дурова, так как он был направлен более чем через три месяца после последнего случая предполагаемого физического насилия. В связи с этим уже в мае 2023 года Болгар подала апелляцию, и в октябре суд разрешил продолжить рассмотрение, как утверждается, уголовного дела.

По словам источника из Женевского суда, расследование дела о «насилии» со стороны Дурова ещё продолжается. Утверждается, что в период с 2021 по 2022 год предприниматель якобы причинял физический вред своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. Всего было зафиксировано пять случаев насилия, которые привели к травмам — в том числе сотрясению мозга и нарушению сна.

В качестве доказательств по делу Ирина Болгар предоставила стенограммы сообщений, которыми обменивалась с Дуровым в ноябре 2021 года. Помимо этого, также была приложена медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что в результате нанесенных травм ребенок страдал от тревожности и проблем со сном.

Согласно материалам дела, Дуров прекратил общение с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время перестал выплачивать алименты, размер которых составлял 150 тысяч евро (15,3 миллиона рублей) в месяц. После этого Болгар была вынуждена содержать детей на свою зарплату, которая составляет 8000 швейцарских франков (примерно 870 тысяч рублей) в месяц. Так, в 2023 году Болгар подала иск об опеке над детьми, как она утверждает, рожденными от Павла Дурова. Как итог — суд принял решение в пользу истца, а затем подтвердил его спустя год в феврале. Как замечает Forbes, Дуров в разбирательстве не участвовал. При этом представитель Павла Дурова отказался от комментариев по этому делу. Защита Ирины Болгар, в свою очередь, подтвердила, что женщина и ее трое детей участвуют в гражданском деле, но комментировать дело также отказалась.

Кроме того, в июне 2024 года предполагаемая мать троих детей Дурова подала гражданский иск об алиментах против предпринимателя, который до сих пор продолжают рассматривать. Из-за швейцарских законов имена Дурова, Болгар и их детей не упоминаются в возбужденных делах. Тем не менее есть данные, подтверждающие личность Дурова. Среди них годы рождения его детей, номер дела об опеке, место жительства в ОАЭ, а также информация о его капитале.

В июле этого года Ирина Болгар сообщила российскому Forbes о том, что является матерью троих детей основателя Telegram, приложив к своему заявлению фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и другие документы.

По информации журнала, Болгар познакомилась с основателем Telegram в 2012 году, когда они оба жили в России. В период с 2013 по 2017 год у них родилось трое детей. Болгар и Дуров никогда не были женаты. Согласно материалам, пара рассталась в конце 2018 года. В 2019 году Болгар с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году — в Швейцарию. Несмотря на расставание, она и ее дети продолжали видеться с Дуровым, встречаясь в Швейцарии, Дубае и других странах.

Напомним, основателя Telegram и «ВКонтакте» родом из Петербурга Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. После этого французские власти не выдавали информацию о его местонахождении. Срок предварительного задержания бизнесмена продлен до максимально возможного — 96 часов. Он истекает сегодня в 21:00 мск. До этого момента Дурову должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.