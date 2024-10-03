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Общество NYT: представитель Дурова обвинил Ирину Болгар в расточительстве детских алиментов, которые платил бизнесмен

NYT: представитель Дурова обвинил Ирину Болгар в расточительстве детских алиментов, которые платил бизнесмен

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1 комментарий

Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не состояли в любовных отношениях и не были парой. Об этом заявил представитель основателя Telegram, пишет издание The New York Times в четверг, 3 октября.

По словам представителя, деньги, которые Дуров выделял детям, Болгар тратила на себя. Каждому ребенку бизнесмен отправлял по 10 тысяч долларов в месяц. 

«У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 000 долларов в месяц на ребенка… Господин Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные госпожой Болгар, могли быть использованы по назначению — на поддержку детей», — сообщил представитель бизнесмена. 

Ирина Болгар называет себя матерью троих детей Павла Дурова. По ее словам, они познакомились в 2012 году в Петербурге, а сплотила их любовь к йоге. Болгар и Дуров никогда не были женаты, и в 2018 году пара рассталась. В 2019 году Болгар с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году — в Швейцарию. 

Как пишет NYT, ссылаясь на слова Болгар, бо́льшую часть из почти 10 лет их романтических отношений они с Дуровым наслаждались роскошным образом жизни. В месяц семья тратила порядка 1 миллиона долларов. Однако, по словам женщины, в какой-то момент Дуров превратился в «высокомерного, контролирующего и, в конечном итоге, оскорбительного противника». 

В конце августа стало известно, что Болгар подала иск в швейцарский суд против основателя Telegram, обвинив его в физическом насилии по отношению к сыну. Якобы в период с 2021 по 2022 год Дуров причинял физический вред своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. Всего, утверждает Болгар, было якобы зафиксировано пять случаев насилия, которые привели к травмам — в том числе к сотрясению мозга и нарушению сна. Кроме того, в июне 2024 года Болгар подала гражданский иск об алиментах против предпринимателя, который до сих пор продолжают рассматривать.

24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 миллионов евро, однако он не сможет покинуть страну до марта 2025 года.

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Комментарии
1
276689045
1 час
У приятеля бывшая алименты для детей тратит на себя, пытался судится - суд занял сторону бывшей. Тут видимо та же ситуация. Попробуй докажи, отдых на Бали в разгар учебного года - это прихоть мамашки, а не необходимость для детей.
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