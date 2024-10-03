К телу в диване на Народного Ополчения полицию привели сестра и трупный запах

В квартире Кировского района, где в четверг был обнаружен труп, проживает 40-летняя петербурженка. В ее жизни это не первый погибший мужчина.

По данным «Фонтанки», незадолго до 11 часов утра за помощью в полицию обратилась 37-летняя петербурженка, которая не могла попасть в квартиру на проспекте Народного Ополчения, 63. Она рассказала, что на первом этаже пятиэтажки живет старшая сестра, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и, насколько известно родственнице, должна находиться в психиатрической больнице имени Кащенко.

Между тем открыть дверь снаружи не получалось, — судя по всему, она была заперта на щеколду изнутри. Женщина отметила, что из квартиры крайне неприятно пахнет.

Дверь вскрыли. Вероятный источник запаха нашли в одной из трех комнат. Как подтвердили в петербургском Следственном комитете, в диване. Из него достали тело мужчины, завернутое в черный полиэтилен.

Точную причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

По предварительным данным, хозяйка квартиры привлекала внимание полицейских антиобщественным поведением еще в нулевые. Позже ей вменили смерть по неосторожности в результате умышленного причинения тяжкого вреда. По версии следствия, в феврале 2010-го в разгар спора с собутыльником в подвале дома на бульваре Новаторов женщина до смерти избила его чем-то металлическим.