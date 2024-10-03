В квартире на юго-западе Петербурга нашли спрятанный в диване труп

Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в Кировском районе Петербурга.
По данным «Фонтанки», 3 октября следственно-оперативная группа работает в пятиэтажке на проспекте Народного Ополчения, 63. Там был найден погибший, тело которого, по предварительной информации, пришлось доставать из дивана.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Подробности выясняются.
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