Путин поддержал идею вести «Разговоры о важном» в детских садах. Главное — «не перегнуть»

Проект «Разговоры о важном», который реализуется в российских школах, может распространиться на детские сады. Соответствующую идею поддержал президент страны Владимир Путин 3 октября.
Предложение ввести проект в программу развития детей с 5 лет прозвучало на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования. В ответ глава государства ответил, что «базовые ценности нужно доступно доводить до маленьких россиян», однако важно «не перегнуть».
«Разговор о важном» - это серьезное такое, начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе - все должно быть искренне, объективно, доходчиво», - подчеркнул Путин.
Он также добавил, что многие базовые вещи важно закладывать ребенку с детства, но зная во всем меру. В школах же проект имеет положительный результат. «Что в школах пошло у нас - и флаг, и гимн, и «Разговоры о важном» - это дополняет, разумеется, общественно значимые предметы, историю, обществоведение и так далее. <….> И имеет хороший результат», - заключил президент РФ.
«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа для российских школ, проводимый с целью развития патриотизма, гражданского воспитания, нравственности, исторического просвещения. В учебном году 2024 года урок стал первым в расписании учеников. В 2024–2025 годах, согласно материалам Минпросвещения, его тема — «Образ будущего». Как отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в подготовке материалов для «Разговоров о важном» смогут участвовать мамы и папы со всей страны.
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