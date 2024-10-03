Путин поддержал идею вести «Разговоры о важном» в детских садах. Главное — «не перегнуть»

Предложение ввести проект в программу развития детей с 5 лет прозвучало на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования. В ответ глава государства ответил, что «базовые ценности нужно доступно доводить до маленьких россиян», однако важно «не перегнуть».

«Разговор о важном» - это серьезное такое, начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе - все должно быть искренне, объективно, доходчиво», - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что многие базовые вещи важно закладывать ребенку с детства, но зная во всем меру. В школах же проект имеет положительный результат. «Что в школах пошло у нас - и флаг, и гимн, и «Разговоры о важном» - это дополняет, разумеется, общественно значимые предметы, историю, обществоведение и так далее. <….> И имеет хороший результат», - заключил президент РФ.