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Город Научно-технический центр «Невская дельта» на базе СПбГУ получит финансирование в 60 млрд рублей. Его построят в Пушкинском районе

Научно-технический центр «Невская дельта» на базе СПбГУ получит финансирование в 60 млрд рублей. Его построят в Пушкинском районе

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8 комментариев

Объем финансирования будущего научно-технического центра «Невская дельта» на базе нового университетского городка СПбГУ в Пушкинском районе оценивают в 60 миллиардов рублей — сообщили в Смольном 3 октября. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о его создании.

Соглашение о намерениях построить и оборудовать технологическую долину «Невская дельта» Смольный и СПбГУ подписали летом 2021 года на ПМЭФ. Изначально была достигнута договоренность, что центр станет частью будущего кампуса СПбГУ в Детскосельском. Под строительство новых объектов выделена территория площадью 200 га.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром, резиденты «Невской дельты» будут заниматься исследованиями и разработками в области экологической и энергетической безопасности, нефтегазовых, генетических и агробиотехнологий, фармацевтики, цифровизации производств, создания новых приборов и материалов.

В Смольном отмечают, что в будущем количество направлений работы центра будет увеличиваться. Поучаствовать в их разработке пригласили Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

СПбГУ намерен построить на территории кампуса в Пушкинском районе новые лаборатории и опытные производства. Часть из них организуют в рамках «Невской дельты». Предполагается, что к 2038 году она даст городу 7,4 тысячи новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

«Петербург подготовил все необходимое для полноценного выполнения постановления Правительства России и запуска этого проекта. Развитие подобных технологий благоприятно повлияет на экономику города. Также новый центр будет способствовать достижению важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее стало известно, что для транспортного обслуживания будущего кампуса СПбГУ и самой технологической долины город намерен построить линию метро. Подробнее об этом — здесь.

В Пушкинском же районе, рядом с ж/д станцией Лесное и Киевским шоссе, планируют построить город-спутник Южный, центром которого станет технологическая долина ИТМО «Хайпарк». Новостройки в Южном будут рассчитаны на 140 тысяч человек.

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Комментарии
8
Митя Антонов
48 минут
Были уже "технологические долины", впоследствии оказавшиеся ямами: Наукограды, Сколково, Роснано. Теперь ещё одну создают?
iigaza
1 час
Так и недостроенный технопарк "Ингрия" шлет горячий привет будущему научно-техническому центру "Невская дельта".
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