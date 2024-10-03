Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +7

1 м/c,

с-в.

 763мм 95%
Подробнее
6 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Что такое Кудрово
Промышленный Петербург
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Дело врачей: проведено 50 обысков
Рейтинги «Фонтанки»
Общество «Но пальчиком нажимать кнопочки тоже важно»: Путин призвал подумать, как заставить молодежь читать

«Но пальчиком нажимать кнопочки тоже важно»: Путин призвал подумать, как заставить молодежь читать

547
1 комментарий

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лучшими учителями страны призвал подумать, как сделать так, чтобы молодежь читала больше бумажных книг. При этом он отметил важность «владения цифровых методов получения знаний». Слова главы государства 3 октября приводит пресс-служба Кремля.

«Пальчиком нажимать кнопочки тоже важно», — подчеркнул Путин, указав на важность речевой культуры в повседневной жизни.

На встрече с лучшими учителями России преподавательница русского языка и литературы Екатерина Румбах обратила внимание Путина на снижение уровня речевой культуры в эпоху гаджетов. Президент отметил, что для его поднятия нужен целый комплекс мер, в том числе, придется подумать, как заставить молодежь больше читать.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Антишерсть
12 минут
Для начала, бумажные книги должны стоить дешевле, чем 1-1,5 тыс. рублей за книгу.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Новости компаний
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
Новости компаний
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
ТОП 5
Новости компаний
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
Музыкальный коллектив Концерна «Алмаз — Антей» победил в конкурсе «Заводские таланты»Музыкальная группа «АмиГоз», которая состоит из работников Обуховского завода, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стала лауреатом первой степени в номинации «Творческие коллективы» и «Авторы — исполнители» первого музыкального конкурса «Заводские таланты» для сотрудников промышленных предприятий города. Финал творческого состязания прошел 22 сентября в Петербурге на площадке конгресс-центра «Ленполиграфмаш».
2 октября, 10:27