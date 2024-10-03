«Но пальчиком нажимать кнопочки тоже важно»: Путин призвал подумать, как заставить молодежь читать

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лучшими учителями страны призвал подумать, как сделать так, чтобы молодежь читала больше бумажных книг. При этом он отметил важность «владения цифровых методов получения знаний». Слова главы государства 3 октября приводит пресс-служба Кремля.

«Пальчиком нажимать кнопочки тоже важно», — подчеркнул Путин, указав на важность речевой культуры в повседневной жизни.

На встрече с лучшими учителями России преподавательница русского языка и литературы Екатерина Румбах обратила внимание Путина на снижение уровня речевой культуры в эпоху гаджетов. Президент отметил, что для его поднятия нужен целый комплекс мер, в том числе, придется подумать, как заставить молодежь больше читать.