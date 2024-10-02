Метро ускоряется. Экспертизу проектов по строительству подземки и реконструкции памятников хотят передать Петербургу

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который передает Петербургу право проводить госэкспертизу проектов по строительству метро в городе. Это может ускорить процесс.



Законопроект рассматривали 2 октября, один из его авторов — сенатор от Петербурга Андрей Кутепов. Речь в нём идет не только о метрополитене, но и об уникальных объектах, а также об объектах культурного наследия федерального значения. «В подведомственном Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга учреждении — Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении „Центр государственной экспертизы“ (далее — ГАУ „ЦГЭ“) накоплен уникальный опыт работы по государственной экспертизе… Организационные, технические и кадровые возможности для осуществления указанных выше полномочий имеются в полном объеме», — говорится в пояснительной записке.



Цель понятна: «сократить сроки реализации приоритетных для Санкт-Петербурга проектов». Кроме того, в городе останутся сотни миллионов, которые идут на оплату федеральной экспертизы.



«Фонтанка» рассказывала, что строительство метро в Петербурге нередко затягивается из-за необходимости проходить рассмотрение в Главгосэкспертизе. Особенно это заметно, когда в проектную документацию приходится вносить изменения. В частности, из-за переноса пересадочного узла на станции «Путиловская» проект снова ушел в экспертизу, а заказчик, не дожидаясь повторного заключения, решился на проведение запланированных работ. Всё закончилось уголовным делом в отношении бывшего главы КРТИ Андрея Левакина.



«Фонтанка» рассказывала, что город рассчитывает ускорить строительство метро в Петербурге за счет проходки зеленой и коричневой линий, а также продолжения красной линии к «Пулково» и еще дальше. При этом в Петербурге появился еще один подрядчик на полный цикл строительных и проектных работ — это «БТС-Мост» Руслана Байсарова.

