«Большая деревня с большими домами». Как живет Кудрово — город, зависимый от своих соседей

Источник: Ксения Пирогова







Пусть его сравнивают с «человейниками» в Мурино и Шушарах — Кудрово в прошлом году признали самым комфортным для жизни малым городом России. Правда, сами жители с рейтингом Минстроя не очень согласны.



«Фонтанка» погуляла по Кудрово, чтобы посмотреть, как живет бывшая деревня, которой обещали судьбу города-мечты.

«Тут был рябиновый лес и тишина»

Источник: Ксения Пирогова

Кудрово среди городов — по возрасту еще дошкольник. До лета 2018 года поселение в двух с половиной километрах от станции метро «Улица Дыбенко» числилось деревней. «Я сама ленинградка и жила на Дыбенко. И мы всю жизнь ходили в Кудрово на лыжах, купались в Оккервиле. Тут был рябиновый лес и тишина. И молодой город вырос на чистой земле, деревенской», — рассказывает пенсионерка на лавочке.

До 2018 года жители просились в город — писали письмо президенту и настаивали, что населенный пункт нужно включить в состав Невского района. Но в Петербург их не приняли, зато окрестили бывший совхоз городом. Так внутри КАД у Петербурга появился маленький сосед.

Изначально Кудрово — совхоз, куда в 1920-х перебрались коммунары. В путеводителе Н. X. Виленской и В. Н. Клычина «На лыжах по окрестностям Ленинграда», изданном в 1930-х, его называют «одной из показательных коммун области». В 60-х Кудрово передают Заневскому сельсовету, пока под боком у деревни разрастаются ленинградские новостройки. До территории деревни они так и не доползли, а в двухтысячных начали разрабатывать проект строительства рядом с Кудрово города-спутника Петербурга в составе Всеволожского района Ленобласти. Привлекли застройщиков шведы — в 2003-м у Мурманского шоссе открылась первая в городе «ИКЕА», которая впоследствии разрослась до полноценного ТЦ «МЕГА-Дыбенко».



Первый камень будущего города заложили в 2006 году — тогда деревня на границе с Петербургом уже была в плачевном состоянии. К Кудрово вела одна дорога, и та разбитая, единственный магазин сгорел, а ближайшая колонка с водой была в километре от поселка. СМИ пророчили мрачному поселку судьбу «суперсовременного города» и «города-мечты», но до статуса просто «города» Кудрово доросло только через 12 лет.

По данным на начало 2024 года, в Кудрово проживают более 66 тысяч человек. Автобусный маршрут-межгород от метро «Улица Дыбенко» занимает 15-20 минут. Или полчаса пешком — и вы на «кольце» на Европейском проспекте среди цветных многоэтажек.



Про метро «Кудрово» всуе говорить не стоит: самый известный подземный долгострой все еще далек от реализации, хотя один тоннель давно готов, а сроки переносили множество раз. Если снова не перенесут, то конкурс на проектирование объявят в этом году, денег ждут в том числе из федерального центра и достроить грозятся до 2029 года.



Так что добираться до Кудрово по старинке — на автобусе или «по новинке» — на самокате. Судя по количеству двухколесных у остановки, Кудрово в наследство перешли СИМ-переселенцы из центральных районов.

Источник: Милена Солдатенко / Фонтанка.ру







«Большая деревня с большими домами»

В целом Кудрово мало отличается от любого другого района с новостройками: пестрые высотки, в народе — «человейники», на первых этажах — кофейни, магазины и рестораны с крупными вывесками. Из малоэтажного в городе — ларьки, на которые в один голос жалуются кудровчане. Коробки ларьков понатыканы и на парковках, и на газонах, причем ассортимент часто ровно такой же, как в магазине на «второй линии» — в многоэтажке прямо за ларьком. На пересечении Пражской улицы и Европейского проспекта рисуется многоступенчатый пейзаж: на первом плане — ларьки, за ними — высотки, между которыми выглядывает золотистый купол церкви Иоанна Богослова.

«Табак, вейп, тут же — корюшка с клубникой, вещи из Белоруссии и пельмени», — жалуется жительница Кудрово Ирина. В одном из ларьков предлагают купить нектарины — 450 рублей за кило.

Но так было не всегда — старожилы помнят Кудрово, в котором не то что ларьков — дорог толком не было. Виктория Шапиро переехала сюда девять лет назад — как в обещанный новый и современный район. На месте «города-мечты» она застала островки многоэтажек, а между ними — строительный мусор. «Здесь, кроме домов, не было ничего. Ни садиков, ни школ, ни тротуаров. Мы ходили по сплошным стройкам, потому что застройщики ушли, а вокруг себя ничего не сделали», — вспоминает она.

Такое Кудрово застала и Анастасия — она перебралась в тогда еще деревню в 2016 году из коммуналки на Петроградке. «Это была большая деревня с большими домами. Стоит дом, у него красивая территория, соседний — та же история, а между ними — полоска грязи», — вспоминает она. Тогда в Кудрово не было нормального общественного транспорта — только маленькие маршрутки. Деревня многоэтажек без намека на инфраструктуру жителей не устраивала, так что за свой город мечты они решили бороться — составили список проблем и пошли к губернатору. Одного добились от администрации, другого — своими силами. Так Кудрово начало обретать черты города — появились тротуары, съезды для колясок и садики.

«У нас очень много проблем и очень много жителей. Каждому какая-то проблема кажется близкой, и он пытается ее решить теми способами, которыми может», — рассказывают жители. Анастасия — мама, фрилансер и волонтер «РазДельного Сбора» по совместительству — взялась за озеленение. Кусок зелени среди джунглей Европейского проспекта она показывает с гордостью: это липа, это спирея, а это виноград. Все — усилиями жителей. Сдавали макулатуру, получали саженцы — и за лопаты. «Большинство зелени, которую вы видите, сажали жители. У меня дочке пять лет, когда мы идем в „Мегу“, она говорит: „Мы идем туда, где виноград сажать?“ И она понимает, что мало просто посадить — надо ухаживать, подрезать», — говорит Анастасия.

Такая самодеятельность кудровчан, которые в ней принимают участие, не обременяет, скорее наоборот — сплачивает. В многоэтажках с бесконечными лестничными клетками удается жить как соседям, на улицах все меньше случайных прохожих и больше — знакомых лиц: «Идешь и думаешь: а этого я на субботнике видел, этого на акции, эту на выборах».

Двенадцать первых классов по тридцать человек

Несмотря на усилия активистов, в Кудрово все еще острая проблема с инфраструктурой. И хотя город сами жители называют «самым детским» и «семейным», мест не хватает ни в садиках, ни в школах. Дети учатся в две смены: в школе, которую ввели в эксплуатацию год назад, набрали двенадцать первых классов по тридцать человек, рассказывает Анастасия. Другую школу, которую обещали открыть в Новом Оккервиле еще пять лет назад, строить так и не начали.

«У нас переполнены детские площадки, но садиков не хватает. Несколько лет назад у меня была такая статистика: мест в садиках три тысячи, а очередь — около шести тысяч. Поэтому многие отдают детей в садики в Петербурге», — отметила Виктория Шапиро.

Еще одна боль кудровчан — медицина. В конце 2022 года рядом с парком Оккервиль достроили новенькую поликлинику, правда, с тех пор мало что изменилось. «К врачу не попасть, огромные очереди, номерки ждешь по два месяца на те же прививки. Узких специалистов нет. У меня были проблемы с сердцем, я записалась к кардиологу и три месяца ждала очередь на суточный мониторинг сердца», — рассказывает Виктория.



В паблике поликлиники — 17 вакансий: от фельдшеров и медсестер до акушеров и оториноларингологов — и взрослых, и детских. Медицинские кадры не получается удержать в пределах Кудрово — соблазняют вакансии в больницах Петербурга. В местной поликлинике на сайтах размещения вакансий медсестре предлагают 60 тысяч до вычета налогов, педиатру — 79, рентгенологу — 50. При этом в поликлинике № 87 на Дыбенко врачам сулят 100-110 тысяч, медсестрам и участковым — от 70. Добираться из Кудрово — всего полчаса.

Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»







Более того, в городе так и не построили подстанцию скорой помощи, так что на вызовы приезжают из Всеволожска. «Было такое, что у дочери поднялась температура под сорок, — скорая не приехала совсем. По телефону посоветовали выпить жаропонижающее, а через четыре часа перезвонили и спросили, решили ли мы вопрос. Сыну скоро годик, на обследование — тоже ехать во Всеволожск», — рассказывает Анастасия.

«Вскрывают двери и оставляют закладки»

Еще дольше, чем больницу, в Кудрово ждали отделение полиции. Обещали закончить к 2020 году, но не срослось — в декабре 2023 года проект в очередной раз пересмотрели и решили, что не хватает 200 млн рублей, писали 47news. «Сначала начали строить, а потом поняли, что средств не хватает», — заявил тогда вице-губернатор по строительству Евгений Барановский. Причем стройка изначально была некоммерческой — деньги на полицию дали застройщики, работающие в Кудрово. С опозданием в полтора года отделение таки достроили — в июле этого года.

«Но мы по-прежнему не знаем, есть ли у нас свои патрульные машины и свои участковые (судя по сайту Заневского городского поселения есть. — Прим. ред.). Если писать на кого-то заявление, то надо ехать во Всеволожск», — рассказывает Виктория. Она была одним из основателей местной дружины пару лет назад: сама в рейды не ходила, но в организации охотно участвовала — общалась с администрацией, созывала в ряды мужчин. Тогда патрули караулили парки и проблемные жилые кварталы, но полномочий явно не хватало. Максимум — сделать замечание или вызвать на место полицию.

— Есть в городе несколько проблемных улиц, где я бы постоянно дежурить полицию поставила, потому что там хронически разбои, пьяные драки, наркотики. В городе появились наркоманы, которые вскрывают двери, оставляют закладки, портят имущество в открытую, — рассказывает она.

Один из таких домов — на Английской улице. Жители одной из парадных выдохнули пару месяцев назад — до этого их четыре года «держал в тонусе» сосед. «Мы жили через две двери от него, на одной лестничной клетке. Владелица была бабушка, которая недавно умерла, сосед наш, видимо, у нее снимал жилье. Человек употреблял, к нему по ночам приходили люди — оставляли закладки, ворошили щитки. В какой-то момент он сторчался совсем — у него ноги были по толщине как женские руки. Он обмазывал своими фекалиями стены в парадных, в квартире завелись тараканы», — рассказывает жительница на детской площадке. В итоге соседа увезли в больницу, а у квартиры нашлась владелица — наследница, которая и положила притону конец.

— А у нас так и продолжают ходить. Шли недавно с внуком по лестнице, а в стенах — дырки, — возражает ее соседка из пятой парадной.

Тамара (имя изменено) берет под руку внука и охотно показывает следы «атаки» закладчиков. На стенах — заплатки, рядом со ступеньками — дырки.



— Вот это все было раскурочено, — показывает она на белые пятна свежей шпаклевки на стене.

— Они что, прямо в стены прятали?

— Да! Вот видите эти дырочки? Это все [куски шпаклевки] валялось на полу. У меня знакомые с Центральной улицы уже поставили в парадной камеры, чтобы хотя бы так отлавливать — на видео.

Позже одна из жительниц расскажет, что наркоманы в парадные «ходят как на работу», а камеры не спасают — жильцы получили печальную «прощальную» запись, где мужчина «в состоянии нестояния» вырывает камеру в лифте. Тем временем в доме на Английской управляющая компания старается оперативно убирать следы погромов, но получается не всегда. На майских праздниках разворотили батарею и сорвали лампу — на утро после выходных в парадной валялись использованные шприцы. В девятой парадной в начале лета устроили ремонт — покрасили двери, починили подоконники, но пластиковую накладку восстанавливать не стали — ее закладчики вырывают в первую очередь, объяснила Тамара.

+1

«Мы думали дежурить в парке по очереди»

К вечеру в Кудрово начинают скапливаться пробки, особенно — на границе между северным (так называемым «элитным») Кудрово и южным. На юге — «Мега», на севере — тот самый дом, который принес Кудрово мировую известность. Многоуровневая многоэтажка на Областной, 1, прославилась не архитектурными изысками, а масштабом — 3 708 квартир, более 12 тысяч жителей. Корреспондент «Фонтанки» специально заселился в него, чтобы рассказать, что такое жизнь в самом большом доме России.



«Граница» проходит по Ленинградской улице, чтобы через нее перейти, нужно преодолеть мост через реку Оккервиль. Правда, такое короткое путешествие север-юг может доставить серьезные неудобства — «переправа» неприлично узкая, особенно для пешеходов, которым приходится тоненькую дорожку делить с самокатчиками и велосипедистами. Раньше был обходной путь — через парк Оккервиль, пока тот не закрыли на время работ по благоустройству.

Парк — отдельная боль кудровчан. Житель города Андрей утверждает, что работы по благоустройству были необходимы — на зеленом пятне посреди Кудрово начали вырисовываться детские площадки и амфитеатр. Из бюджета поселения на проект благоустройства выделили более 8 млн рублей. Но есть и те активисты, кто появление строительных машин считает трагедией для города. Дело в том, что в парке решили расширить дорожки и начали вырубать деревья. В мае жители Кудрово даже предлагали дежурить в Оккервиле по очереди — следить за работами. «Их предлагают пересадить, но они для этого не годятся, они просто погибнут», — рассказывает Ирина.

Ближе к проспекту Строителей кудровчане показывают забор, который отрезал от березовой рощи кусок и оставил его за границей парка. «Администрация говорит, что это уже не парк. Поставили забор, провели между березами четкую границу. Это единственный муниципальный парк города, а его по кусочкам разобрали частники. Судя по выписке из ЕГРН, один из участков стоимостью 41,8 млн рублей отдан под жилую застройку. Березы снесут под очередную многоэтажку», — беспокоятся жители.

«Почти все, кто живет в Кудрово, налоги платят в Питер»

Проблем с безработицей в Кудрово нет, на сайтах — сотни вакансий. Другой вопрос в том, что у карьеры есть ощутимый предел — в городе ни офисов, ни бизнес-центров, ни предприятий, рассказывают жители. Держится рынок труда на общепите, магазинах и складах. На сайтах по поиску работы — вакансии упаковщиков, кассиров, поваров, менеджеров в ПВЗ и администраторов на выбор — в стоматологию, салон массажа и в баню, причем в последней — самая высокая зарплата (до 80 тысяч).

Есть вакансии в школах, детских садиках и больницах, но бюджетникам проще кататься в Петербург за зарплатой повыше. Тем же нянечкам в детском саду предлагают 30 тысяч до вычета налогов. «Надо всех держать в своем городе, а у нас просто нет стимулов, чтобы в городе сохранять эти кадры. Получается, что почти все, кто живет в Кудрово, налоги с зарплаты платят в Питер. При этом пользоваться льготами Петербурга мы не можем, хотя весь бюджет идет туда», — говорит Виктория.

Однако в Кудрово продолжают переезжать по вполне понятной причине — цены на жилье. Студию в городе можно купить за 3,5-4,5 млн рублей, однушку без ремонта — за 4,8, двушку — за 8-9 млн. Сдаются студии за 22-25 тысяч рублей в месяц — в Петербурге за те же деньги можно найти разве что комнату или квартиру без ремонта на окраине, в получасе от станции метро.

Тем не менее с наплывом жителей за шесть лет Кудрово так и не стало независимым — город все еще крепко привязан к соседям, без которых не может существовать. За социальной инфраструктурой едут во Всеволожск, за работой — в Петербург, а живут — между ними. Многие — без местной прописки, чтобы попасть в столичный садик или школу. Однако опрошенные «Фонтанкой» жители относятся к Кудрово не как к перевалочному пункту, пока копят на другое жилье, а как к дому — пускай и далекому от обещанного города-мечты.