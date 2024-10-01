Житель Шанхая напал с ножом на посетителей супермаркета. Для троих шопинг закончился смертью, для пятнадцати — ранениями

Житель Шанхая 30 сентября напал с ножом на посетителей супермаркета. О происшествии сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.

В результате нападения в больницу были доставлены восемнадцать пострадавших с ножевыми ранениями различной степени тяжести. Трое из них скончались.