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Общество Житель Шанхая напал с ножом на посетителей супермаркета. Для троих шопинг закончился смертью, для пятнадцати — ранениями

Житель Шанхая напал с ножом на посетителей супермаркета. Для троих шопинг закончился смертью, для пятнадцати — ранениями

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1 комментарий

Житель Шанхая 30 сентября напал с ножом на посетителей супермаркета. О происшествии сообщает Xinhua со ссылкой на полицию.

В результате нападения в больницу были доставлены восемнадцать пострадавших с ножевыми ранениями различной степени тяжести. Трое из них скончались.

Подозреваемый в совершении преступления, 37-летний мужчина по фамилии Линь, был задержан полицейскими, оперативно прибывшими на место происшествия. Сообщается, что, по данным предварительного расследования, нападавшим могли двигать личные финансовые трудности.

В настоящий момент расследование инцидента продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины преступления.

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Комментарии
1
гастарбайтер
3 минуты
Почему-то никогда не говорят об истинной причине подобных инцидентов... "...могли двигать личные финансовые трудности..." - это реально причина зарезать нескольких человек? Бред!
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