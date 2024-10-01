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Общество Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокусе» продлен

Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокусе» продлен

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Суд продлил срок предварительного следствия по уголовному делу о террористическом акте в «Крокус сити холле» до 22 декабря 2024 года. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Накануне Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам концертного зала — администратору ложи административно-хозяйственного отдела Софии Мейер и контролёру отдела пропускного режима Алексею Осанушкову — «за самоотверженные и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях».

Между тем, страховые компании выплатили жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» почти 45,5 миллионов рублей, но сумма компенсаций еще может вырасти.

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт, унесший свыше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении более 550 человек. Арестованы четверо предполагаемых исполнителей и еще 19 возможных пособников, последние пять из которых оказались под стражей в конце августа.

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