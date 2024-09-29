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Общество «Дюна» в Ростове. Пыльная буря из Калмыкии накрыла юг России

«Дюна» в Ростове. Пыльная буря из Калмыкии накрыла юг России

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1 комментарий

Ростов-на-Дону в последние выходные сентября погрузился во мглу — пыльная буря дошла из Калмыкии до соседних регионов. Небо покоричневело, скрылись в желтой пыли дома, мосты, набережные, скрылись из виду города и поселки.

Пыльные бури, охватившие Ставрополье, Дагестан, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области, поднялись из-за сильного ветра в Калмыкии, противостояния циклона и антициклона. По данным центра «ФОБОС», скорость ветра в порывах там достигала 16–21 метров в секунду, а в отдельных районах — штормовых 23–28 метров в секунду.

Синоптики предполагают, что в понедельник шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России. Ожидается, что ветер должен стихнуть ко 2 октября.

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По информации 161.RU, последний раз такая же сильная пыльная буря была в Ростове осенью 2021 года.

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Комментарии
1
Ганс-Дитрих Геншер
1 минута
Вах, Дубай, да))
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