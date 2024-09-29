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Политика Песков: подготовлена корректировка ядерной доктрины

Песков: подготовлена корректировка ядерной доктрины

1 964
12 комментариев

В России подготовлены корректировки в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом 29 сентября в разговоре с Павлом Зарубиным сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Ну, очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это всё делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Корректировки подготовлены, но сейчас это будет оформляться», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «трезвые головы» услышали намеки, которые в последние два года посылал президент России, тогда как «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику». Эта политика, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, может иметь для всех «весьма негативные последствия».


Спикер добавил, что Россия наблюдает тенденцию к росту степени вовлеченности западных государств в ситуацию на Украине, и «они не включают какие-либо тормоза» и декларируют намерение продолжать свои действия для обеспечения победы Киева, а сама Украина — рассуждение о принуждении России к миру.

Такие разговоры Песков назвал «ошибочными» и «способными вызвать очень негативные последствия».

«И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать».

Президент России Владимир Путин провел постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС) в среду, 25 сентября. Оно не проводилось больше года. Прежде такие заседания не были публичными, а вчера в открытой части Путин рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины страны. Сам орган в структуре Совета безопасности существует давно и создан для выработки решений относительно ядерной политики страны.

Глава государства рассказал про условия перехода России к применению ядерного оружия. На заседании ПСЯС он заявил, что Москва может рассмотреть такую возможность уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА. Основанием для ядерного ответа, по его словам, станет угроза суверенитету страны обычным оружием. При этом в проекте основ расширен список государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
12
Sonata
58 минут
Что-то я уже перестал понимать сам термин "ядерное сдерживание". Ранее считал это видом ядерного паритета, когда одна сторона не может это оружие применить из-за гарантированного ответа им же. Теперь это больше смахивает на какой-то "ядерный бандитизм", когда при очень чувствительном ответном (!) ударе по мордасам рука гопника тянется к красной кнопке.
Irina_5
1 час
Ведь сами тоже помрут. Понятно что простых людей им не жалко, но себя неужто не жалеют? Или мозгов не хватает на шаг вперёд просчитать последствия СОБСТВЕННЫХ действий. Жили мирно до 2007 года, всех всё устраивало. Нет, кому-то захотелось мирового господства. Что взамен получили всем видно.
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