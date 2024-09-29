Песков: подготовлена корректировка ядерной доктрины

В России подготовлены корректировки в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом 29 сентября в разговоре с Павлом Зарубиным сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Ну, очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это всё делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Корректировки подготовлены, но сейчас это будет оформляться», — сказал официальный представитель Кремля.



Песков добавил, что «трезвые головы» услышали намеки, которые в последние два года посылал президент России, тогда как «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику». Эта политика, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, может иметь для всех «весьма негативные последствия».



Спикер добавил, что Россия наблюдает тенденцию к росту степени вовлеченности западных государств в ситуацию на Украине, и «они не включают какие-либо тормоза» и декларируют намерение продолжать свои действия для обеспечения победы Киева, а сама Украина — рассуждение о принуждении России к миру.



Такие разговоры Песков назвал «ошибочными» и «способными вызвать очень негативные последствия».



«И на фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать».



Президент России Владимир Путин провел постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию (ПСЯС) в среду, 25 сентября. Оно не проводилось больше года. Прежде такие заседания не были публичными, а вчера в открытой части Путин рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины страны. Сам орган в структуре Совета безопасности существует давно и создан для выработки решений относительно ядерной политики страны.

