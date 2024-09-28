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Афиша Plus Музыка В Петербурге скончался профессор Консерватории Аркадий Климовицкий

В Петербурге скончался профессор Консерватории Аркадий Климовицкий

879
1 комментарий

Выдающийся музыковед, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки петербургской Консерватории Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге. Об этом 28 сентября сообщили его коллеги по Российскому институту истории искусств, главным научным сотрудником сектора музыки которого он служил. Ему было 87 лет.

Аркадий Климовицкий был автором более полутора сотен статей, монографий, участником международных и российских конференций. В Консерваторию преподавать пришел в 1973-м, защитив там диссертации «Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Доменико Скарлатти» (в 1972 году) и «О творческом процессе Бетховена» (1981).

Он вел анализ музыкальных произведений и спецкурс «Актуальные проблемы бетховенистики». Но круг его интересов был шире — музыкальное источниковедение, текстология, поэтика и психология музыки. Также читал лекции студентам СПбГУ.

В 2015 году в его честь был выпущен сборник «Музыкальное искусство в процессах культурного обмена», во вступительной статье которого Галина Петрова назвала коллегу «одним из ярчайших ученых современности, представителем и выразителем мощной отечественной музыковедческой традиции».

«Музыкальность, интуиция, парадоксальная логика мышления, феноменальная ассоциативность, научная пристрастность, высочайшая требовательность, особая музыкальная компетентность — все эти качества в равной мере присущи исследовательскому и педагогическому дару Аркадия Иосифовича Климовицкого», — говорилось в сборнике.

Некоторые из его лекций и статей можно изучить в интернете.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
42 минуты
алексей коломейцев.
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