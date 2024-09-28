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Афиша Plus Кино Куда пойдем сегодня Черное с белым носить. Каким вышел сериал «Пингвин» — спинофф последнего «Бэтмена»?

Черное с белым носить. Каким вышел сериал «Пингвин» — спинофф последнего «Бэтмена»?

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На стриминге HBO начал выходить сериал «Пингвин» — спинофф последнего «Бэтмена», где рассказывается, как королем преступного мира Готэма стал одноимённый злодей, сыгранный Колином Фарреллом. Обозреватель «Фонтанки» посмотрел первые эпизоды и рассказывает, почему стоит ждать всех последующих.

В нашем мире после выхода «Бэтмена» прошла пара лет, а в Готэме — всего неделя. Выпуск новостей: террористы взорвали дамбу, в городе наводнение, особенно пострадали беднейшие районы. Убит мафиозный босс Кармайн Фальконе, в криминальном мире возник вакуум власти, а это означает войну банд… Все слишком знакомо. Готэм тут — почти такой же, как реальный Нью-Йорк; ну может, самую малость более готический и мрачный.

Новости слушает, стоя у высокого окна и глядя на город сверху, Освальд Кобб по кличке «Пингвин», подручный покойного Фальконе, для которого катастрофа — это шанс подняться на самый верх. Кобб убивает наследника Кармайна, Альберто в припадке ярости — за то, что тот высмеивает его амбиции. Это освобождает Пингвину дорогу к власти. Но за брата захочет отомстить его сестра, София Фальконе, серийная убийца, только что освободившаяся из лечебницы «Аркхэм».

Два года назад в перезапуске «Бэтмена» Колин Фаррелл в обличье Пингвина появился лишь ненадолго — но его сцены оказались чуть ли не самыми яркими в стильном, но чересчур затянутом и запутанном кинокомиксе. Удивительно ли после этого, что Пингвину выделили отдельный сериал. Шоураннером стала Лорен ЛеФранк, работавшая над «Агентами Щ.И.Т» и «Хемлок Гроув».

В предыдущих версиях «Бэтмена» (а его фильмографии уже добрых 80 лет) Пингвин каким только не был: мозгом преступного мира в фильме 1966 года, молодым пижоном-психопатом в сериале «Готэм»; лучше всего помнят, конечно, макабрического фрика, уродливого отпрыска знатного семейства у Тима Бёртона в «Бэтмен возвращается», — спасибо Дэнни де Вито.

Тут нам дали совершенно иного Освальда. Он не такой монстр, как у Бёртона, хотя довольно жуток. Но по-человечески: массивный, с заячьей губой, с какой-то рябой кожей, со шрамом через все лицо, с золотым зубом. Фаррелла не узнать: над ним серьезно потрудился специалист по гриму Майк Марино, известный по «Джокеру» и «Ирландцу».

А что кличка у него Пингвин — ну да, он переваливается по-пингвиньи из-за ужасно деформированной стопы, которую покажут крупным планом. Из-за косолапости приходится носить стальную ортопедическую раму. Длинный острый нос, странно, по-птичьи, подергивает шеей, носит черное с белым. Но это совершенно ненавязчивые штрихи. И даже фамилию с аристократического «Кобблпот» ему переменили на простецкое «Кобб». Здесь он никакой не знатный отпрыск, а выходец из итальянского квартала, безотцовщина, рос с матерью… Чувствуется, что создателей вдохновлял успех давешнего «Джокера». Недаром и «Джокер», и «Пингвин» с новым «Бэтменом» отнесены в киновселенной DC в одну и ту же категорию «Иных миров». И по правде сказать, эти независимые фильмы — лучшее, что случилось с DC в кино.

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Если у Хоакина Феникса получился вполне герой из «Таксиста» в клоунском гриме — то тут шоураннеры списывали у других фильмов Скорсезе. То «Славные парни», то «Казино»... А еще передавал привет «Крестный отец» Копполы, конечно, и весь «Клан Сопрано».

Кобб-Пингвин смешан из всех этих мафиози — то сцена узнается, то цитата вроде бы знакомая. А что сам Колин Фаррелл родом из Ирландии — так ведь и Де Ниро, итальянец, ирландца у Скорсезе недавно сыграл в одноименном кино. Ответочка, получается.

Заслуга авторов в том, что всё это не распадается. Ходячий ворох цитат и аллюзий как-то сросся воедино, в этого покрытого шрамами, как Франкенштейн, Пингвина — и, как говорится, «Оно живое! Живое!» Кобб не кажется схематичным или чересчур пародийным, даже при том, что узнаваем донельзя. Хитрый до коварства — и неуклюжий до наивности. То косноязычен, кажется, может только хмыкать или мычать — то вдруг разражается тирадами в жанре «пацан к успеху шёл». Готов торговать разбавленной наркотой — и мечтает, чтоб его уважали обыватели. Жуткий, когда расправляется с врагами, — и с внезапными приступами добродушия. Любит мамочку, пригрел парнишку из трущоб Виктора, узнав в нем себя; не застрелил, даром что тот пытался свинтить диски с колес машины. Машина у Пингвина, кстати — Мазерати невообразимого, пурпурно-сливового цвета. В метро он, хромой, принципиально не садится на места для инвалидов — не дай бог пожалеют. Живет он в квартире, похожей на бруталистский аквариум... Все детали жизни Пингвина так продумали, что комикс комиксом — а вышло совершенно органично.

Да и остальной каст абсолютно на своём месте — будь то Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») в роли Софии Фальконе, на которую посмотришь и поймешь, что Пингвин — далеко не самая важная птица в этом зоопарке. Или Клэнси Браун («Побег из Шоушенка») в роли конкурирующего мафиози Марони. Или Рэнзи Фелиц («Беглецы») в роли того самого Виктора, пингвиньего помощника. Бэтмена-Паттинсона тут, кажется, нет: не до него, серьезные люди решают вопросики. К слову, правдоподобные, вменяемые, человеческие диалоги — тоже если не на уровне Скорсезе и Копполы — то уж точно не хуже лучших образцов Гая Ричи.

Конечно, все твисты здесь предсказуемы: что может произойти и с мамой, и с парнишкой-подручным к концу сезона — примерно понятно. Жанр гангстерской драмы обязывает ставить экзистенциальные выборы в шекспировском духе. Но такое ожидание не назовёшь скучным; это, скорее, предвкушение: как именно Пингвин проявит себя? Добьется, как мечтал, уважения, или все-таки превратится в монстра? «Может быть, я вам и не нравлюсь — ничего страшного, я на любителя», — признаётся он сам в первой серии. Похоже, любителей найдётся предостаточно.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

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