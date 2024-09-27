«Низкий поклон нашей стране, которая здорово финансирует наш спорт»: Ирина Винер назвала свою зарплату

Зарплата президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирины Винер составляет 168 000 рублей в месяц. Об этом стало известно 27 сентября со слов самой главы ВФХГ, прозвучавших на форуме «Спорт Бизнес Конгресс».

«Низкий поклон нашей стране, которая очень здорово финансирует наш спорт», — заявила Винер и добавила, что деньги также поступают от букмекеров: «Мы тратим эти средства на детские проекты, на развитие нашего вида».



Впрочем, президент ВФХГ, уточнила Винер, получает зарплату от Министерства спорта.