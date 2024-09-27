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    «Низкий поклон нашей стране, которая здорово финансирует наш спорт»: Ирина Винер назвала свою зарплату

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    Зарплата президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирины Винер составляет 168 000 рублей в месяц. Об этом стало известно 27 сентября со слов самой главы ВФХГ, прозвучавших на форуме «Спорт Бизнес Конгресс».

    «Низкий поклон нашей стране, которая очень здорово финансирует наш спорт», — заявила Винер и добавила, что деньги также поступают от букмекеров: «Мы тратим эти средства на детские проекты, на развитие нашего вида».

    Впрочем, президент ВФХГ, уточнила Винер, получает зарплату от Министерства спорта.

    «У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц», — поделилась глава Федерации художественной гимнастики, занимающая свой пост с 2008 года (цитата по Metaratings).

    В 2023 году Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года. В 2022 году Винер развелась с российским миллиардером Алишером Усмановым после 30 лет брака. В январе 2024 года она получила удостоверение доверенного лица президента России Владимира Путина. Она также выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, заявив, что «это унизительно».

    В конце июля текущего года Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова может стать следующим руководителем организации.

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