Медведев: Пятая статья договора НАТО не поможет уцелеть мелким странам

От стран, рассуждающих о превентивном ударе по России, останется «мокрое место» в случае российского ответа даже тактическим оружием. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«В случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — поделился Медведев.



По словам бывшего премьер-министра и экс-президента РФ, пятая статья договора о взаимной помощи стран НАТО «может быть и сработает, но государства этого уже не будет».



«Они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», — сказал Дмитрий Медведев.

