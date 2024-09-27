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    Медведев: Пятая статья договора НАТО не поможет уцелеть мелким странам

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    От стран, рассуждающих о превентивном ударе по России, останется «мокрое место» в случае российского ответа даже тактическим оружием. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    «В случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — поделился Медведев.

    По словам бывшего премьер-министра и экс-президента РФ, пятая статья договора о взаимной помощи стран НАТО «может быть и сработает, но государства этого уже не будет».

    «Они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», — сказал Дмитрий Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза РФ заметил, «чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства».

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