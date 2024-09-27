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Авто Город ЗСД меняет зональные тарифы. Впервые за 4 года — для налички и карт

ЗСД меняет зональные тарифы. Впервые за 4 года — для налички и карт

6 557
5 комментариев

В октябре на Западном скоростном диаметре Петербурга изменят стоимость проезда для различных зон. Помимо этого подорожает транспондер.

Новые цены начнут действовать с полуночи 5 октября. Впервые с 2020 года изменятся зональные тарифы при оплате наличными и банковскими картами, сообщили 27 сентября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Ими сейчас оплачивают лишь около 8 % пользователей. При этом изменение базового тарифа будет кратно 50 рублям — чтобы обеспечить скорость работы кассиров.

Базовый тариф, устанавливаемый с 1 октября

Для пользователей транспондеров изменят лишь часть тарифов. Например, проезд от Благодатной улицы до Богатырского проспекта будет стоить столько же, а от южной развязки с КАД до северной — подорожает на 44 рубля. «Базовые тарифы «Транспондер» формируются отдельно для каждого маршрута по ЗСД на основании инфраструктурного и маркетингового анализа», — пояснили в компании. В среднем они изменятся примерно на 7 %, но останутся более привлекательными.

Пример изменения тарифов для транспортных средств 1-го класса в дневное время

Изменится также сама стоимость транспондера. С 5 октября она составит 2 500 рублей для самой популярной версии «Стандарт» и 2 800 рублей — за версию «Плюс» с дополнительным креплением и продленной гарантией. Аренда устройства обойдется в 130 рублей в месяц. Купить транспондер можно как в Центре продаж и обслуживания клиентов, так и у кассиров на пунктах оплаты ЗСД. А взять его в аренду можно только в Центре продаж и обслуживания клиентов.

Полную информацию о тарифах можно найти на сайте МСС, в разделе «Официальное опубликование».

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Комментарии
9
279380117
16 минут
Ха-ха-ха... ,,выборы" прошли! Хотя я не знаю ни одного человека который за него голосовал!!!
p_vadim
29 минут
Всё растёт. Продукты. Бензин. Проезд. Только зарплата не растёт 🤔
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