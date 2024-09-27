ЗСД меняет зональные тарифы. Впервые за 4 года — для налички и карт

Новые цены начнут действовать с полуночи 5 октября. Впервые с 2020 года изменятся зональные тарифы при оплате наличными и банковскими картами, сообщили 27 сентября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Ими сейчас оплачивают лишь около 8 % пользователей. При этом изменение базового тарифа будет кратно 50 рублям — чтобы обеспечить скорость работы кассиров.

Для пользователей транспондеров изменят лишь часть тарифов. Например, проезд от Благодатной улицы до Богатырского проспекта будет стоить столько же, а от южной развязки с КАД до северной — подорожает на 44 рубля. «Базовые тарифы «Транспондер» формируются отдельно для каждого маршрута по ЗСД на основании инфраструктурного и маркетингового анализа», — пояснили в компании. В среднем они изменятся примерно на 7 %, но останутся более привлекательными.

Изменится также сама стоимость транспондера. С 5 октября она составит 2 500 рублей для самой популярной версии «Стандарт» и 2 800 рублей — за версию «Плюс» с дополнительным креплением и продленной гарантией. Аренда устройства обойдется в 130 рублей в месяц. Купить транспондер можно как в Центре продаж и обслуживания клиентов, так и у кассиров на пунктах оплаты ЗСД. А взять его в аренду можно только в Центре продаж и обслуживания клиентов.