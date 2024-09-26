Валерий Гергиев торжественно откроет концертный зал в новом культурном центре

Художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев 27 сентября торжественно откроет концертный зал в новом культурном центре во Владикавказе. Об этом рассказали 26 сентября в пресс-службе театра.
Новая концертная площадка почти на 500 мест была обустроена за счет средств Фонда Валерия Гергиева в здании, где исторически располагался кинотеатр «Пате», а с 1935 года — кинотеатр «Комсомолец», в советские годы специализировавшийся на показах детского и юношеского кино. 27 сентября там пройдет торжественное открытие самого культурного центра, в который входят этот новый зал, а также музейно-выставочные пространства.
Накануне, 26 сентября, Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра дадут еще один концерт во Владикавказе — на сцене Концертного зала филиала Мариинского театра в РСО-Алания. Публике будет представлена «Сельская честь» Масканьи. Главные партии исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра: Юлия Маточкина, Ахмед Агади, Владислав Куприянов, Дарья Рябоконь и Елена Витман.