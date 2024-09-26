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    Тест: хорошо ли вы знаете роли Олега Басилашвили? Тест к юбилею актера

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    4 комментария
    Фото: Дмитрий Ганопольский
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    26 сентября народному артисту СССР Олегу Басилашвили — 90.

    Он сыграл в театре и кино больше ста ролей. Хотя в Ленинграде его как ведущего актера товстоноговской труппы узнали и запомнили раньше, прославился на всю страну сравнительно поздно — после «Служебного романа», когда ему было уже сорок три. И полюбился навсегда.

    Его самые известные роли — не то чтобы герои без страха и упрёка. Карьерист Самохвалов из «Служебного романа», несчастный запутавшийся Бузыкин из «Осеннего марафона». Ограниченный профессор Кузнецов из «Курьера». Лицемерный, трусливый Тальберг в «Днях Турбиных». Граф Мерз… Мерзяев из «О бедном гусаре замолвите слово» — ну, на этом уж клейма негде ставить. И наконец — попросту полные чертовщины, зловещие. Писатель Чугунов из «советского «Твин Пикса» — «Города Зеро». Подозрительный пенсионер Прохоров из «Всемирной истории отравлений». Наконец, его явный двойник — сам Воланд.

    А мог бы ещё и Ипполита в «Иронии судьбы» сыграть — для коллекции! Это представить себе не сложней, чем вспомнить исполнение Юрия Яковлева.

    Самый положительный у Олега Валериановича — наверное, музыкант Платон Рябинин из «Вокзала для двоих». Но и у того внутри надлом, противоречие, тоска.

    При этом любые его герои — неизменно притягивают. Какими бы несовершенствами или даже пороками ни были наделены эти персонажи, их нельзя ненавидеть. Кажется, тут дело вот в чём: они всегда стереоскопичны, объемны, сложносоставны. Это спокойное, античное лицо крупной лепки, с твердым подбородком — и фирменно-встревоженный, бегающий взгляд, который так хорошо умеет изобразить Басилашвили, создают противоречие, и невозможно оторваться, чтоб не следить за ним.

    Они всегда на самой грани между провалом и успехом, между страхом и решимостью, между раем и адом. И поэтому они так понятны и близки.

    А еще это противоречие создается контрастом между личностью и маской. Между этими нерешительными, сомневающимися, лукавящими людьми — и самим актером, который всегда был исключительно целостным, последовательным и твердым в своих ценностях, в своем выборе. Басилашвили, воплощая сомнение, сам же собой являет и решительность. А охватить в себе всё — это в высшей степени значит быть человеком.

    «Фонтанка» подготовила тест на знание творчества артиста. Проверьте себя, хорошо ли вы помните его роли и биографию?



    1. Для начала простой вопрос. Известность Олегу Басилашвили принёс «Служебный роман» Эльдара Рязанова. А какая роль у актера была самой первой?

    <br /><br />1. Для начала простой вопрос. Известность Олегу Басилашвили принёс «Служебный роман» Эльдара Рязанова. А какая роль у актера была самой первой?

    2. Куда, по мнению отца, следовало поступать Олегу Басилашвили?

    2. Куда, по мнению отца, следовало поступать Олегу Басилашвили?

    3. Как Людмила Гурченко помогла Басилашвили на съемках «Вокзала для двоих»?

    3. Как Людмила Гурченко помогла Басилашвили на съемках «Вокзала для двоих»?

    4. Кто вместо Басилашвили мог сыграть профессора Кузнецова в «Курьере» Карена Шахназарова?

    4. Кто вместо Басилашвили мог сыграть профессора Кузнецова в «Курьере» Карена Шахназарова?

    5. В какой швейцарский город ездил в командировку Самохвалов в «Служебном романе»?

    5. В какой швейцарский город ездил в командировку Самохвалов в «Служебном романе»?

    6. Как Басилашвили убедил Георгия Данелию взять его на роль Бузыкина в «Осенний марафон»?

    6. Как Басилашвили убедил Георгия Данелию взять его на роль Бузыкина в «Осенний марафон»?

    7. Что назвали в честь Басилашвили?

    7. Что назвали в честь Басилашвили?

    8. Кто написал стихотворение «А что природа делает без нас?», которое в начале «Осеннего марафона» диктует Бузыкин?

    8. Кто написал стихотворение «А что природа делает без нас?», которое в начале «Осеннего марафона» диктует Бузыкин?

    9. После какой роли в БДТ Георгий Товстоногов устроил в честь Басилашвили фуршет в своём кабинете?

    9. После какой роли в БДТ Георгий Товстоногов устроил в честь Басилашвили фуршет в своём кабинете?

    10. Какому режиссеру Басилашвили помог получить главный приз ММКФ?

    10. Какому режиссеру Басилашвили помог получить главный приз ММКФ?
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    Тест: хорошо ли вы знаете роли Олега Басилашвили? Тест к юбилею актера

    Что-то вы совсем не знаете творчество Басилашвили. У вас масса интересного впереди!

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    Тест: хорошо ли вы знаете роли Олега Басилашвили? Тест к юбилею актера

    Кажется, вы подзабыли роли Олега Басилашвили. Пересмотрите фильмы с ним, не пожалеете!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест: хорошо ли вы знаете роли Олега Басилашвили? Тест к юбилею актера

    Вы почти все знаете про творческий путь Олега Басилашвили. Впечатляет!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест: хорошо ли вы знаете роли Олега Басилашвили? Тест к юбилею актера

    Вы прямо-таки знаток творчества Олега Басилашвили. Пожимаем руку настоящему поклоннику актера!

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    Фото: Дмитрий Ганопольский

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