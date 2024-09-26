Тест: хорошо ли вы знаете роли Олега Басилашвили? Тест к юбилею актера

Он сыграл в театре и кино больше ста ролей. Хотя в Ленинграде его как ведущего актера товстоноговской труппы узнали и запомнили раньше, прославился на всю страну сравнительно поздно — после «Служебного романа», когда ему было уже сорок три. И полюбился навсегда.

Его самые известные роли — не то чтобы герои без страха и упрёка. Карьерист Самохвалов из «Служебного романа», несчастный запутавшийся Бузыкин из «Осеннего марафона». Ограниченный профессор Кузнецов из «Курьера». Лицемерный, трусливый Тальберг в «Днях Турбиных». Граф Мерз… Мерзяев из «О бедном гусаре замолвите слово» — ну, на этом уж клейма негде ставить. И наконец — попросту полные чертовщины, зловещие. Писатель Чугунов из «советского «Твин Пикса» — «Города Зеро». Подозрительный пенсионер Прохоров из «Всемирной истории отравлений». Наконец, его явный двойник — сам Воланд.

А мог бы ещё и Ипполита в «Иронии судьбы» сыграть — для коллекции! Это представить себе не сложней, чем вспомнить исполнение Юрия Яковлева.

Самый положительный у Олега Валериановича — наверное, музыкант Платон Рябинин из «Вокзала для двоих». Но и у того внутри надлом, противоречие, тоска.

При этом любые его герои — неизменно притягивают. Какими бы несовершенствами или даже пороками ни были наделены эти персонажи, их нельзя ненавидеть. Кажется, тут дело вот в чём: они всегда стереоскопичны, объемны, сложносоставны. Это спокойное, античное лицо крупной лепки, с твердым подбородком — и фирменно-встревоженный, бегающий взгляд, который так хорошо умеет изобразить Басилашвили, создают противоречие, и невозможно оторваться, чтоб не следить за ним.