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    В автобусе между Петербургом и Ленобластью появилось объявление о «недружественных Visa и MasterCard». Перевозчик объяснил, как это понимать

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    В автобусе по маршруту № 801 поселок Дубровка – станция метро «Проспект Большевиков» заметили необычное объявление о невозможности оплатить проезд недружественными банковскими картами. Фотографией объявления поделились в Telegram-канале «Осторожно, новости» 24 сентября.

    Пассажиров просили оплатить проезд только картами платежной системы «МИР» якобы по распоряжению правительства. «Карты системы оплаты Visa, Mastercard к оплате не принимаются, так как являются враждебными платежными системами нашей родины», – сказано в объявлении.

    Как выяснило издание 47news в среду, 25 сентября, это была шутка. В ООО «Никкос», которое обслуживает маршрут, рассказали, что подобных распоряжений от властей не поступало. А юмористом, повесившим объявление, оказался инженер по безопасности. После инцидента его оштрафовали на 30 тысяч рублей, заявили в компании.

    «Хотели всего лишь пошутить, а получилась вон такая ерундистика. Михаил Задорнов вроде смеялся над такими вещами, а нам приписывают чуть ли не политику. Карты всех платежных систем принимаются, у меня самого карта Visa. Прокатитесь одну остановку, проверьте», – сказал представитель «Никкоса».

    Напомним, что в марте 2022 года из-за санкций две крупнейшие платежные системы — Visa и Mastercard — объявили о начале ограничений работы в России. Российские карты, привязанные к этим платежным системам, перестали работать за границей.

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    Карты VisaМирПеревозчикЛенобластьОплата
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