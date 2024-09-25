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Власть Якушев стал первым зампредом Совета Федерации

Якушев стал первым зампредом Совета Федерации

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2 комментария

Первым зампредом Совета Федерации 25 сентября избран врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Сенаторы проголосовали единогласно.

Вчера президент Путин освободил Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе. РИА Новости тогда же сообщало, что Якушев может занять место сенатора от исполнительной власти Тюменской области.



Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске в Башкирии. В период с 2001-го по 2005 год был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Позже, с 2005-го по 2018-й, занимал должность губернатора Тюменской области, сменив Собянина. Полномочиями губернатора Якушева наделили депутаты Тюменской областной думы по представлению президента РФ Владимира Путина. Известно, что с 2014 года Владимир Якушев был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона, так как ранее подавал в отставку.

В 2020 году Якушев стал полпредом президента в Уральском округе. Он сменил работавшего на этом посту с 2018 года Николая Цуканова. В июне 2024 года Владимир Якушев заменил Андрея Турчака, заняв должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия». На должность его назначил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

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Комментарии
2
VKuser174198221
2 часа
Перестановка кроватей...
Delon
1 час
Потому что Владимир Владимирович.
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