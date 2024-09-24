Путин освободил Якушева от должности полпреда в Уральском округе

Президент РФ Владимир Путин 24 сентября освободил врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом во вторник, 24 сентября , сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Сегодня же РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Якушев может занять место сенатора от исполнительной власти Тюменской области. Голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты пройдет на заседании Совфеда в среду.

«Якушева в ближайшее время наделят полномочиями сенатора от правительства Тюменской области. В повестку завтрашнего заседания будет включен вопрос о голосовании по его кандидатуре на пост первого вице-спикера Совфеда», — сказал собеседник агентства.

