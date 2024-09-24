Посетитель РНБ попытался похитить историческую книгу, но встретился с Росгвардией

Мужчина предпринял попытку похищения книги из читального зала РНБ на площади Островского. Посетителя библиотеки задержали сотрудники Росгвардии. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
Вынести книгу «Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника» попытался 24-летний ранее судимый мужчина. Сотрудники РНБ по камерам заметили, что посетитель отклеил с книги защитный датчик, а потом отправился к выходу. О происходящем сообщили охране.
Росгвардеец на посту охраны остановил молодого человека и обнаружил у него под верхней одеждой библиотечную книгу. После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они доставили посетителя РНБ в 28-й отдел полиции.
Похищенную книгу изъяли. Мужчина оказался судим за умышленные уничтожения или повреждения имущества.
Книга «Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника» 2002 года издания представляет только научную ценность. Она интересна богословам, философам, историкам культуры и литературы, античникам, медиевистам и русистам.
Сочинения афинского христианского мыслителя, ученика апостола Павла Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры, снабдил своими комментариями уже в VII веке богослов и монах Максим Исповедник. Эта работа оказала громадное влияние на христианский мир Средневековья и эпохи Возрождения.
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