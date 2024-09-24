Посетитель РНБ попытался похитить историческую книгу, но встретился с Росгвардией

Мужчина предпринял попытку похищения книги из читального зала РНБ на площади Островского. Посетителя библиотеки задержали сотрудники Росгвардии. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вынести книгу «Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника» попытался 24-летний ранее судимый мужчина. Сотрудники РНБ по камерам заметили, что посетитель отклеил с книги защитный датчик, а потом отправился к выходу. О происходящем сообщили охране.



Росгвардеец на посту охраны остановил молодого человека и обнаружил у него под верхней одеждой библиотечную книгу. После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они доставили посетителя РНБ в 28-й отдел полиции.



Похищенную книгу изъяли. Мужчина оказался судим за умышленные уничтожения или повреждения имущества.

1 из 3 Источник: пресс-служба Вневедомственной охраны по СПб и ЛО

Книга «Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника» 2002 года издания представляет только научную ценность. Она интересна богословам, философам, историкам культуры и литературы, античникам, медиевистам и русистам.



Сочинения афинского христианского мыслителя, ученика апостола Павла Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры, снабдил своими комментариями уже в VII веке богослов и монах Максим Исповедник. Эта работа оказала громадное влияние на христианский мир Средневековья и эпохи Возрождения.