Разработчиков, использующих ИИ для написания кодов, стало больше в десятки раз

Число пользователей нейросетей для написания кодов за
Пик спроса на нейросети для разработчиков пришелся на апрель
Рост числа желающих программировать с помощью ИИ отметили также в «ВымпелКоме». По данным компании, число пользователей нейросетей для написания кодов в августе 2023-го стало в
В последние годы нейросети стали неотъемлемой частью жизни не только IT-специалистов, но и людей, далеких от знания компьютерных программ. Так, в мае этого года, в канун защиты дипломов, сразу несколько вузов дали студентам зеленый свет на использование нейросетей. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».