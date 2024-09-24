Разработчиков, использующих ИИ для написания кодов, стало больше в десятки раз

Число пользователей нейросетей для написания кодов за 2,5 года , с января 2022-го по август 2024 года , выросло в 58 раз . Аудитория таких инструментов искусственного интеллекта достигла 52 144 человек в месяц. Статистика приведена среди абонентов оператора T2, пишут «Ведомости» во вторник, 24 сентября .



Пик спроса на нейросети для разработчиков пришелся на апрель 2024 года . Тогда сервисами пользовались 81 627 абонентов оператора T2.

