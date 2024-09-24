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    Разработчиков, использующих ИИ для написания кодов, стало больше в десятки раз

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    Число пользователей нейросетей для написания кодов за 2,5 года, с января 2022-го по август 2024 года, выросло в 58 раз. Аудитория таких инструментов искусственного интеллекта достигла 52 144 человек в месяц. Статистика приведена среди абонентов оператора T2, пишут «Ведомости» во вторник, 24 сентября.

    Пик спроса на нейросети для разработчиков пришелся на апрель 2024 года. Тогда сервисами пользовались 81 627 абонентов оператора T2.

    Рост числа желающих программировать с помощью ИИ отметили также в «ВымпелКоме». По данным компании, число пользователей нейросетей для написания кодов в августе 2023-го стало в 25 раз больше, чем в августе 2022 года. А в августе 2024 года — в 85 раз больше, чем годом ранее.

    В последние годы нейросети стали неотъемлемой частью жизни не только IT-специалистов, но и людей, далеких от знания компьютерных программ. Так, в мае этого года, в канун защиты дипломов, сразу несколько вузов дали студентам зеленый свет на использование нейросетей. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».

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