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    В палатке под Новгородом нашли тело жителя Луги, который грезил о жизни в лесу

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    Пропавшего полгода назад жителя Ленобласти нашли мертвым в соседнем регионе. Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, накануне труп 69-летнего лужанина обнаружили в палатке, установленной в лесу под Великим Новгородом.

    Когда именно умер мужчина, неизвестно. Родные искали отца и дедушку с 8 марта, именно тогда его видели в последний раз. Житель Луги был объявлен в федеральный розыск, к поискам подключались и волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке было указано, что пропал мужчина вместе с велосипедом.

    Судя по странице в соцсети, лужанин очень любил велопутешествия. Он публиковал фотографии из своего кавказского турне. Жизнь в лесу мужчина также считал привлекательной.

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