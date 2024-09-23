Разгром могилы Александра Маслякова стал уголовным делом

В отношении мужчины, разгромившего могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Об этом информирует 23 сентября РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Статья 244 УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста.
По данным ТАСС, разгромленную могилу на Новодевичьем кладбище уже восстановили. Сотрудники кладбища возложили на неё гвоздики.
Вечером 22 сентября стало известно о задержании 19-летнего юноши на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Его отправили в психиатрическую лечебницу.
Александр Масляков скончался 8 сентября. Ему было 82 года. «Фонтанка» собрала воспоминания его друзей и коллег.
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