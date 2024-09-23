Разгром могилы Александра Маслякова стал уголовным делом

В отношении мужчины, разгромившего могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Об этом информирует 23 сентября РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ТАСС , разгромленную могилу на Новодевичьем кладбище уже восстановили. Сотрудники кладбища возложили на неё гвоздики.

Вечером 22 сентября стало известно о задержании 19-летнего юноши на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Его отправили в психиатрическую лечебницу.

