Задержанного за разгром на могиле Александра Маслякова отправили в психлечебницу

Мужчину, которого задержали на Новодевичьем кладбище в Москве после разгрома на могиле легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом пишет 23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, молодого человека 2004 года рождения «проверят на вменяемость».



Ранее сообщалось о том, что по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальная санкция — до трех месяцев ареста.

