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    Задержанного за разгром на могиле Александра Маслякова отправили в психлечебницу

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    Мужчину, которого задержали на Новодевичьем кладбище в Москве после разгрома на могиле легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, отправили в психиатрическую лечебницу. Об этом пишет 23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным издания, молодого человека 2004 года рождения «проверят на вменяемость».

    Ранее сообщалось о том, что по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальная санкция — до трех месяцев ареста.

    Вечером 22 сентября стало известно о задержании неизвестного на Новодевичьем кладбище. Мужчина вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Семья телеведущего написала заявление в полицию. ТАСС пишет, что у задержанного, по предварительным данным, психическое расстройство.

    Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. «Фонтанка» писала о том, как отреагировали друзья и коллеги на трагическое известие о смерти бессменного ведущего КВН.

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