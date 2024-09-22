Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

В Москве на Новодевичьем кладбище неизвестный мужчина разгромил могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом пишет 22 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, злоумышленник вырвал крест на могиле, разбросал цветы и переместил фотографии. MSK1 пишет , что 19-летнего вандала задержали, якобы он действовал под наркотиками. Сейчас выясняется его мотив.

В телеграм-канале КВН подтвердили инцидент. «Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции. Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — сказано в сообщении.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. «Фонтанка» писала о том, как отреагировали друзья и коллеги на трагическое известие о смерти бессменного ведущего КВН.

В среду, 11 сентября, в московском концертном зале «Планета КВН» состоялось прощание с Масляковым, на которое президент России Владимир Путин прислал венок. Гроб с телом основателя КВН вынесли на сцену, а на большие экраны вывели трансляцию с моментами его жизни.

