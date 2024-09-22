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Происшествия Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

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7 комментариев

В Москве на Новодевичьем кладбище неизвестный мужчина разгромил могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. Об этом пишет 22 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, злоумышленник вырвал крест на могиле, разбросал цветы и переместил фотографии. MSK1 пишет, что 19-летнего вандала задержали, якобы он действовал под наркотиками. Сейчас выясняется его мотив.

В телеграм-канале КВН подтвердили инцидент. «Охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, ожидая передачи полиции. Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — сказано в сообщении.

ТАСС уточняет, что, по предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. «Фонтанка» писала о том, как отреагировали друзья и коллеги на трагическое известие о смерти бессменного ведущего КВН.

В среду, 11 сентября, в московском концертном зале «Планета КВН» состоялось прощание с Масляковым, на которое президент России Владимир Путин прислал венок. Гроб с телом основателя КВН вынесли на сцену, а на большие экраны вывели трансляцию с моментами его жизни.

Бессменного ведущего КВН похоронили в дальней части Новодевичьего кладбища рядом с могилами советского радиоведущего Игоря Кириллова и актрисы театра и кино Элины Быстрицкой.

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Комментарии
7
Рострелли
1 час
Ооо, только хотел шуткануть про украински след, а уже опередили.
Отец Родной
3 минуты
Харламов рекламирует новое шоу прост
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