В Москве началось прощание с Александром Масляковым. Путин прислал венок

В Москве в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября началась церемония прощания с Александром Масляковым, основателем и ведущим программы КВН. Портал MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.

Гроб с телом ведущего вынесли на сцену, а на большие экраны вывели трансляцию с моментами его жизни.

Одними из первых проводить в последний путь и почтить память Александра Маслякова пришли игроки КВН из команды «Утомленные солнцем», сборных РУДН, МФЮА и Пятигорска. На церемонию пришли также Эдгар и Аскольд Запашные, звезда «Comedy Woman» и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина, близкий друг Александра Маслякова и член жюри КВН Константин Эрнст с супругой Софией, ведущий Леонид Якубович, депутат Госдумы и хоккеист Владислав Третьяк.