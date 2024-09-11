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Общество В Москве началось прощание с Александром Масляковым. Путин прислал венок

В Москве началось прощание с Александром Масляковым. Путин прислал венок

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6 комментариев

В Москве в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября началась церемония прощания с Александром Масляковым, основателем и ведущим программы КВН. Портал MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.

Гроб с телом ведущего вынесли на сцену, а на большие экраны вывели трансляцию с моментами его жизни.

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Одними из первых проводить в последний путь и почтить память Александра Маслякова пришли игроки КВН из команды «Утомленные солнцем», сборных РУДН, МФЮА и Пятигорска. На церемонию пришли также Эдгар и Аскольд Запашные, звезда «Comedy Woman» и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина, близкий друг Александра Маслякова и член жюри КВН Константин Эрнст с супругой Софией, ведущий Леонид Якубович, депутат Госдумы и хоккеист Владислав Третьяк.

Приехала на прощание телеведущая Екатерина Стриженова, которая когда-то тоже была членом жюри на играх КВН — она утешала вдову, сидя перед ней на коленях.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания.

Бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Он скончался 8 сентября на 83-м году жизни.

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Александр Масляков Церемония прощания Путин Венок Смерть Планета квн
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Комментарии
6
-4*
11 сентября 2024, 10:47
Гаранту тоже пора!
282565827
11 сентября 2024, 10:54
Последний откат за первое место прислали ему?
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