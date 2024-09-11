В Москве началось прощание с Александром Масляковым. Путин прислал венок

В Москве в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября началась церемония прощания с Александром Масляковым, основателем и ведущим программы КВН. Портал MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с траурного мероприятия.
Гроб с телом ведущего вынесли на сцену, а на большие экраны вывели трансляцию с моментами его жизни.
Одними из первых проводить в последний путь и почтить память Александра Маслякова пришли игроки КВН из команды «Утомленные солнцем», сборных РУДН, МФЮА и Пятигорска. На церемонию пришли также Эдгар и Аскольд Запашные, звезда «Comedy Woman» и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина, близкий друг Александра Маслякова и член жюри КВН Константин Эрнст с супругой Софией, ведущий Леонид Якубович, депутат Госдумы и хоккеист Владислав Третьяк.
Приехала на прощание телеведущая Екатерина Стриженова, которая когда-то тоже была членом жюри на играх КВН — она утешала вдову, сидя перед ней на коленях.
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания.
Бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Он скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
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