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Общество «Никто уже так не улыбнется»: Как прощались с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым

«Никто уже так не улыбнется»: Как прощались с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым

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2 комментария

В Москве похоронили руководителя и бессменного ведущего программы КВН Александра Маслякова. Траурная церемония состоялась на Новодевичьем кладбище. Портал MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию.

Бессменного ведущего КВН похоронили 11 сентября в дальней части Новодевичьего кладбища рядом с могилами советского радиоведущего Игоря Кириллова и актрисы театра и кино Элины Быстрицкой.

Похороны проходили в узком кругу близких друзей и родственников. В траурный день все были облачены в черное. Среди пришедших на церемонию оказался и Леонид Якубович, который был знаком с Александром Масляковым 57 лет. За это время телеведущие стали настоящими друзьями.

«Мы думали, что они небожители. Все, кто был в кадре, от них ощущение было, что они из другого мира. Ну не может простой человек попасть в телевизор — это исключено. Я когда в первый раз его увидел, то обалдел. Сначала думал, что мне показалось. Подошел, нормальный человек — он улыбнулся, поздоровался», — делится ведущий «Поля чудес». По словам Якубовича, несмотря на смерть Александра Васильевича, КВН все равно продолжит жить.

«Телевидение — это большой дом, с которого время от времени уходят люди. Приходят, конечно, другие, но никто на это место не сядет, никто уже так не улыбнется, и чай не с кем попить — с другим можно, с этим уже никогда. Это печально, но с этим ничего нельзя сделать. Я думаю, что передача будет продолжаться. Почему нет?» — рассуждает Леонид Якубович.

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После окончания похорон одним из первых кладбище покинул Дмитрий Хрусталев. Следом за ним ушел Александр Масляков-младший с дочерью Таисией. Внучке Маслякова стало плохо во время церемонии прощания в «Планете КВН», а во время похорон девушка плакала и часто всхлипывала.

Когда все близкие Александра Маслякова покинули кладбище, к могиле легендарного артиста пустили поклонников. Они тоже проводили легендарного артиста в последний путь, оставив после себя букеты роз и гвоздик.

Сейчас могила бессменного ведущего КВН, который дарил окружающим смех, также окружена венками, которых было настолько много, что их пришлось везти на Новодевичье кладбище отдельным автобусом. Венки в том числе принесли подопечные Маслякова: команды КВН РУДН, МФЮА, «Новые Армяне», сборная Пятигорска и другие. Среди множества венков нашёлся с подписью: «От Юлика и Миши Гусманов».

В среду, 11 сентября, в московском концертном зале «Планета КВН» состоялось прощание с легендарным телеведущим Александром Масляковым, на которую президент России Владимир Путин прислал венок. Гроб с телом основателя КВН вынесли на сцену, а на большие экраны вывели трансляцию с моментами его жизни.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. О причине смерти бессменного ведущего КВН неизвестно. «Фонтанка» писала о том, как отреагировали друзья и коллеги Александра Маслякова на трагическое известие о смерти бессменного ведущего КВН.

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Александр Масляков Похороны Новодевичье кладбище
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Комментарии
2
281916626
11 сентября 2024, 17:51
Как неожиданно!
твой отец ля
11 сентября 2024, 17:49
земленский был на похоронах?
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