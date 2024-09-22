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Общество «В тестовом режиме». Генерал-депутат Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток

«В тестовом режиме». Генерал-депутат Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток

3 897
29 комментариев

Повестки в военкомат в этот осенний призыв могут приходить как в бумажном, так и в электронном виде. Сейчас реестр воинского учета работает в тестовом режиме. Об этом 22 сентября рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», — сообщил он.

При этом Картаполов отметил, что в этом году осенний призыв пройдет «по старым правилам», повестки в основном будут приходить традиционным способом, а полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.

Ранее в Сети обнаружили сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. Как следует из сообщения на ресурсе, сервис тестируется в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл. На главной странице сообщается, что реестр содержит информацию обо всех направленных повестках военкомата. Войти в него предлагается при помощи учетной записи на Госуслугах.

В Минцифры заявили о надежной защите данных россиян на сайте электронных повесток. Ведомство опровергло информацию об уязвимости реестра.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил организовать предстоящий осенний призыв с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

Работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году, ранее заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке».

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Комментарии
29
282304523
31 минута
На детях и депутатов протестировал? Создать необходимо из них войска - одноразовые пробники
276386315
45 минут
Ну пусть потестирует. А вот когда власть сменится реестр сей использовать для рассылки повесток в трибунал картаполовым и прочим депутатам, пропагандистам. С ими же придуманными последствиями - блокировкой счетов, запрета на выезд из РФ и так далее. Пригодится.
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