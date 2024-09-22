«В тестовом режиме». Генерал-депутат Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток

Повестки в военкомат в этот осенний призыв могут приходить как в бумажном, так и в электронном виде. Сейчас реестр воинского учета работает в тестовом режиме. Об этом 22 сентября рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом Картаполов отметил , что в этом году осенний призыв пройдет «по старым правилам», повестки в основном будут приходить традиционным способом, а полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.

Ранее в Сети обнаружили сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. Как следует из сообщения на ресурсе, сервис тестируется в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл. На главной странице сообщается, что реестр содержит информацию обо всех направленных повестках военкомата. Войти в него предлагается при помощи учетной записи на Госуслугах.