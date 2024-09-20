Президент РФ Владимир Путин остается в Петербурге в пятницу, 20 сентября. В его планах — оперативное совещание по видеосвязи с постоянными членами Совбеза, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем телеграм-канале .

Напомним, Путин несколько дней работает в Петербурге. 18 сентября он открыл Евразийский женский форум, на который съехались женщины из 126 стран мира, обратился по видеосвязи к избранным главам регионов. 19 сентября он посетил площадку «Специального технологического центра» (СТЦ), где производят беспилотники, комплексы РЭБ и иное оборудование специального назначения.

