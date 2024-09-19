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    Путин: выпуск БПЛА вырастет в 10 раз по итогам 2024 года

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    Выпуск беспилотных летательных аппаратов в России вырастет в 10 раз по итогам 2024 года. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании с членами Военно-промышленной комиссии, сообщает 19 сентября пресс-служба Кремля.

    Путин добавил, что за прошлые годы в ряды ВС РФ было поставлено 140 тысяч дронов разных типов.

    kremlin.ru

    Сейчас расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, отметил президент. Большая их часть будет направлена в войска на линию соприкосновения.

    Путин находится с рабочим многодневным визитом в Петербурге. Перед заседанием ВПК он посетил Специальный технологический центр (СТЦ), где производят БПЛА.

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