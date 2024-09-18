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Власть Путин в Петербурге обратился к избранным главам регионов

Путин в Петербурге обратился к избранным главам регионов

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Президент Владимир Путин в Петербурге, в Константиновском дворце, 18 сентября в режиме видеоконференции встречается с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования 6–8 сентября.

«Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования, явке», — сказал Путин.

Путин отдельно поблагодарил избирателей из приграничных районов.

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации», — отметил президент.

Первым из глав регионов выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он выразил благодарность и перечислил масштабные объекты, которые реализуются в Петербурге. Президент Путин в ответ сказал, что Беглов — опытный губернатор, и попросил проанализировать, почему не всё задуманное удалось реализовать.

Новость дополняется.

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