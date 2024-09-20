Съезд с ЗСД на КАД на севере Петербурга закроют почти на неделю

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Дорожники в конце сентября — начале октября на несколько дней полностью перекроют один из съездов на северной развязке КАД с ЗСД Петербурга. В рамках реконструкции там заменят покрытие и основание.

С 28 сентября по 2 октября на 10-м километре КАД полностью перекроют съезд на внутреннее кольцо с Западного скоростного диаметра при движении от Шуваловского проспекта, сообщает 20 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объезжать придется через Левашовское шоссе.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







На съезде в рамках реконструкции северного участка КАД снимут асфальт и нынешнее цементно-песчаное основание. Вместо него уложат основание из щебеночно-песчаной смеси, а затем — верхний слой основания и нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Работы выполнит АО «ВАД».