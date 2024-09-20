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Авто Город Съезд с ЗСД на КАД на севере Петербурга закроют почти на неделю

Съезд с ЗСД на КАД на севере Петербурга закроют почти на неделю

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Дорожники в конце сентября — начале октября на несколько дней полностью перекроют один из съездов на северной развязке КАД с ЗСД Петербурга. В рамках реконструкции там заменят покрытие и основание.

С 28 сентября по 2 октября на 10-м километре КАД полностью перекроют съезд на внутреннее кольцо с Западного скоростного диаметра при движении от Шуваловского проспекта, сообщает 20 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объезжать придется через Левашовское шоссе.

На съезде в рамках реконструкции северного участка КАД снимут асфальт и нынешнее цементно-песчаное основание. Вместо него уложат основание из щебеночно-песчаной смеси, а затем — верхний слой основания и нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Работы выполнит АО «ВАД».

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