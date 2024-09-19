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Происшествия Полыхающий капот и куча огнетушителей. На КАД горел автомобиль, собралась пробка

Полыхающий капот и куча огнетушителей. На КАД горел автомобиль, собралась пробка

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Автомобильный пожар собрал затор на Кольцевой автодороге Петербурга поздним вечером 19 сентября. Очевидцы останавливались помочь, но с огнем сладили только пожарные.

Легковой автомобиль загорелся на 79-м километре внутреннего кольца КАД, перед развязкой с Таллинским шоссе, сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, в машине ехали четыре человека, когда произошло возгорание. Все успели выйти. С их слов, загорелась проводка: не успели потушить на первых стадиях, и загорелось сильнее.

«Мы ехали мимо. Увидели — машина горит, помогли потушить, не получилось», — рассказал читатель. Судя по кадрам с места пожара, он был такой не один, но справиться с огнем при помощи огнетушителей у людей не получилось.

Пожарным сообщение о возгорании поступило в 22:24, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. У автомобиля Mazda горел моторный отсек на всей площади. В 22:42 машину потушили. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

По данным «Яндекс Пробок», из-за пожара на внутреннем кольце образовалась пробка длиной около 1 километра.

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Петербург КАД Пожар авто
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