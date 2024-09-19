В магазинах Торопца перестали продавать алкоголь. Ранее местным жителям запретили ходить в лес

Магазины города Торопец Тверской области перестали отпускать покупателям алкогольную продукцию. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента издания, в одном из супермаркетов города было обнаружено объявление, сообщающее о введении временного запрета на продажу алкоголя, включая пиво. Утверждается, что это решение местных властей, но неизвестно, сколько оно будет действовать.

Официальной информации о запрете от местных властей не поступало.



Ранее в Торопецком округе ввели временный запрет на посещение лесов и на въезд машин в лесные массивы.