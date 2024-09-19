Медведев: СВО — это тяжелейшее испытание для России и огромного количества людей внутри страны

Специальная военная операция (СВО) является тяжелейшим испытанием для России и огромного количества людей внутри страны. Об этом 19 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии «Единая Россия».



«На самом деле, это тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране», сказал председатель партии «ЕР» и добавил, что спецоперация также — «возможность сплотиться», показать, что «мы все любим нашу страну».

По его словам, «в этой ситуации есть даже определенный общегосударственный консенсус» (цитата по РИА Новости).

Медведев отметил, что между партиями нет политической конкуренции в вопросе поддержки армии и семей военнослужащих, поскольку «все сплотились вокруг Владимира Путина и Вооруженных сил для обеспечения победы».