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Власть Общество Медведев: СВО — это тяжелейшее испытание для России и огромного количества людей внутри страны

Медведев: СВО — это тяжелейшее испытание для России и огромного количества людей внутри страны

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10 комментариев

Специальная военная операция (СВО) является тяжелейшим испытанием для России и огромного количества людей внутри страны. Об этом 19 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии «Единая Россия».

«На самом деле, это тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране», сказал председатель партии «ЕР» и добавил, что спецоперация также — «возможность сплотиться», показать, что «мы все любим нашу страну».

По его словам, «в этой ситуации есть даже определенный общегосударственный консенсус» (цитата по РИА Новости).

Медведев отметил, что между партиями нет политической конкуренции в вопросе поддержки армии и семей военнослужащих, поскольку «все сплотились вокруг Владимира Путина и Вооруженных сил для обеспечения победы».

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ПО ТЕМЕ
Дмитрий Медведев Единая Россия СВО Спецоперация
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Комментарии
10
282304523
27 минут
Но только не для его сынка и детишек-мажоров других чинуш, трезвых и пьянчужек
Filinovm157
27 минут
Дима, оглянись! Задайся вопросом: кто начал, зачем и почему? Особенно, что даже предпосылок ко всему этому не было.
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