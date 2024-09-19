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    Wildberries заявила, что оказывает содействие следствию и поможет с похоронами погибших при стрельбе

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    Компания Wildberries оказывает полное содействие следователям, а также с осуждением относится к действиям адвокатов Владислава Бакальчука. WB считает, что они пытаются сделать пострадавшими тех, кто, по мнению компании, нападал. Такое заявление сделала пресс-служба WB 19 сентября в своем официальном telegram-канале.

    «Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», — говорится в сообщении. Там также подчеркнули, что следят за новостями, связанными с задержанием Владислава Бакальчука.

    В компании принято решение оказать родным погибших материальную помощь — будет оплачена транспортировка тел и похороны. Помимо этого, в WB заявили, что следят за состоянием тех, кто пострадал при стрельбе. «В то же время в столичных больницах остаются сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, раненные во время вооруженной атаки. Мы <...> надеемся, что они поправятся как можно скорее», — уточнили в пресс-службе компании. Пострадавшим также будет оказана необходимая поддержка.

    Помимо этого, в WB сообщили, что все пункты выдачи и сервисы компании работают в штатном режиме. «<...> текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются на наших ПВЗ», — сказали в пресс-службе.

    18 сентября стрельба произошла в московском бизнес-центре «Романов двор». Погибли два охранника офиса. Семь человек, в том числе полицейские, были ранены. Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по четырем статьям, в том числе по статье, связанной с убийством. Мужчина задержан на 48 часов. Сам Бакальчук считает, что на него было совершено покушение. Татьяна Бакальчук 19 сентября объявила в Wildberries день траура.

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