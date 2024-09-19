Wildberries заявила, что оказывает содействие следствию и поможет с похоронами погибших при стрельбе

Компания Wildberries оказывает полное содействие следователям, а также с осуждением относится к действиям адвокатов Владислава Бакальчука. WB считает, что они пытаются сделать пострадавшими тех, кто, по мнению компании, нападал. Такое заявление сделала пресс-служба WB 19 сентября в своем официальном telegram-канале.

«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», — говорится в сообщении. Там также подчеркнули, что следят за новостями, связанными с задержанием Владислава Бакальчука.