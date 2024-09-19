    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    774мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.67eur102.04

    «Вопиющее и беспрецедентное нарушение»: что сказали адвокаты Бакальчука о выдвинутых обвинениях

    2911
    6 комментариев

    Ряд обвинений, предъявленных владельцу 1% акций Wildberries Владиславу Бакальчуку, это «вопиющее и беспрецедентное нарушение его прав», заявили адвокаты бизнесмена в комментарии «Фонтанке». По их словам, обвинения были выдвинуты без учета показаний очевидцев и видеозаписи с места событий. Защита Бакальчука полагает, что стрельбу начали представители другой стороны конфликта.

    «Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел», — сказали адвокаты о своем подзащитном.

    Защита бизнесмена уточняет, что Бакальчук ехал на заранее согласованную встречу. По данным адвокатов, он поставил правоохранителей в известность о намерениях прийти в офис WB вместе со своими представителями. Адвокаты утверждают, что Владислав Бакальчук прибыл в офис, «чтобы реализовать свои права участника ООО».

    «Соответствующие заявления были поданы в ОВД и УВД Москвы. В своих обращениях Владислав Сергеевич просил обеспечить безопасность, опасаясь за свою жизнь и здоровье», — сказали представители Бакальчука.

    По их информации, Владислав ранее пытался урегулировать некоторые вопросы с Wildberries, но не смог.

    «Информация, распространяемая пресс-службой Wildberries, не соответствует действительности, и ни один из фактов, озвученных ими, не подтвержден документально» — сообщили юристы. Они также сказали, что Бакальчук много раз пытался «сесть за стол переговоров», но Татьяна и ее адвокаты не пошли на контакт.

    На данный момент Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по статьям, связанным с убийством, покушением на убийство, покушением на сотрудника правоохранительных органов и самоуправством. Бизнесмен задержан на 48 часов.

    Стрельба произошла в столичном бизнес-центре «Романов двор» 18 сентября. В результате погибли двое охранников офиса, еще семь человек пострадали — среди них есть сотрудники полиции. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что произошло заранее спланированное покушение на него и его представителей. 19 сентября Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close