«Вопиющее и беспрецедентное нарушение»: что сказали адвокаты Бакальчука о выдвинутых обвинениях

Ряд обвинений, предъявленных владельцу 1% акций Wildberries Владиславу Бакальчуку, это «вопиющее и беспрецедентное нарушение его прав», заявили адвокаты бизнесмена в комментарии «Фонтанке». По их словам, обвинения были выдвинуты без учета показаний очевидцев и видеозаписи с места событий. Защита Бакальчука полагает, что стрельбу начали представители другой стороны конфликта.

«Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел», — сказали адвокаты о своем подзащитном.