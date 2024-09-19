«Вопиющее и беспрецедентное нарушение»: что сказали адвокаты Бакальчука о выдвинутых обвинениях

Ряд обвинений, предъявленных владельцу 1% акций Wildberries Владиславу Бакальчуку, это «вопиющее и беспрецедентное нарушение его прав», заявили адвокаты бизнесмена в комментарии «Фонтанке». По их словам, обвинения были выдвинуты без учета показаний очевидцев и видеозаписи с места событий. Защита Бакальчука полагает, что стрельбу начали представители другой стороны конфликта.
«Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел», — сказали адвокаты о своем подзащитном.
Защита бизнесмена уточняет, что Бакальчук ехал на заранее согласованную встречу. По данным адвокатов, он поставил правоохранителей в известность о намерениях прийти в офис WB вместе со своими представителями. Адвокаты утверждают, что Владислав Бакальчук прибыл в офис, «чтобы реализовать свои права участника ООО».
«Соответствующие заявления были поданы в ОВД и УВД Москвы. В своих обращениях Владислав Сергеевич просил обеспечить безопасность, опасаясь за свою жизнь и здоровье», — сказали представители Бакальчука.
По их информации, Владислав ранее пытался урегулировать некоторые вопросы с Wildberries, но не смог.
«Информация, распространяемая пресс-службой Wildberries, не соответствует действительности, и ни один из фактов, озвученных ими, не подтвержден документально» — сообщили юристы. Они также сказали, что Бакальчук много раз пытался «сесть за стол переговоров», но Татьяна и ее адвокаты не пошли на контакт.
На данный момент Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по статьям, связанным с убийством, покушением на убийство, покушением на сотрудника правоохранительных органов и самоуправством. Бизнесмен задержан на 48 часов.
Стрельба произошла в столичном бизнес-центре «Романов двор» 18 сентября. В результате погибли двое охранников офиса, еще семь человек пострадали — среди них есть сотрудники полиции. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что произошло заранее спланированное покушение на него и его представителей. 19 сентября Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура.