Как Александр Беглов вступил в новый губернаторский срок

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







В Заксобрании Петербурга 18 сентября состоялась церемония вступления Александра Беглова в должность губернатора на новый пятилетний срок. В Мариинском дворце понаблюдать за инаугурацией собрались политики, общественные и религиозные деятели, чиновники и люди культуры.



Несмотря на серьезные меры безопасности, кое у кого из гостей, входящих в Заксобрание через парадный вход, открытый в честь инаугурации, не спросили ни паспорт, ни пригласительный билет. Для сравнения, когда Мариинский дворец с лекцией в рамках форума объединенных культур неделю назад посетил патриарх Кирилл, без специальной аккредитации нельзя было даже зайти в здание.



Депутаты ЗакСа в девять часов утра собрались на первое в этом парламентском сезоне пленарное заседание, утвердили повестку и сразу же разошлись на часовой перерыв. В течение него в Малом зале, который отвели для не допущенных в Большой зал журналистов, на повторе транслировали ролик с рассказом Беглова о роли президента в успехах Петербурга.



К приезду губернатора во дворец подтягивались десятки известных людей. В числе приглашенных были депутаты Госдумы от Петербурга, бывшие губернаторы города Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Мариинского театра Валерий Гергиев, ректор СПбГУ Николай Кропачев, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, участники СВО.



1 из 6 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Кроме того, на церемонию позвали и молодежь в белых футболках и толстовках с надписью «команда губернатора». На вопрос «Фонтанки», в качестве кого ребята на церемонии, один из них ответил — они здесь гости.

1 из 2 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Непосредственно в зал заседаний и на балконы очно увидеть инаугурацию пригласили далеко не всех. Например, главам муниципальных образований, которых в Петербурге 111, места в зале заседаний не нашлось. Их оставили наблюдать через трансляцию с экрана, установленного в холле между Ротондой и Большим залом. Более того, перед входом в зал положенную по центру ковровую дорожку огородили с двух сторон, и главы МО приветствовали градоначальника и других высоких гостей, например, полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, зампреда правительства Дмитрия Патрушева и Валентину Матвиенко — аплодисментами. Всю церемонию, которая заняла около часа, они наблюдали стоя.



1 из 14 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Церемония открылась гимном России. После того, как глава Горизбиркома Максим Мейксин зачитал информацию о прошедших в сентябре губернаторских выборах и их итогах, Александр Беглов принес присягу, а спикер Заксобрания Александр Бельский надел на губернатора должностной нагрудный знак. В центре — герб Петербурга, который «поддерживают» два грифона.

1 из 4 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Потом начались выступления. Александр Гуцан отметил, что все присутствующие являются «свидетелями и участниками знакового для города события» и поздравил Беглова с повторным избранием на пост. Гуцан также напомнил, что Петербург «вносит серьезный вклад в обеспечение возможности проведения специальной военной операции» и призвал всех быть «как единый кулак». Епископ Кронштадтский Вениамин зачитал послание патриарха Кирилла, в котором выразил надежду на развитие сотрудничества епархии и РПЦ и органов госвласти Петербурга. Приятные слова градоначальнику о его работе высказали почетный гражданин Петербурга Евгений Шляхто и председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.



Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что Беглов знает особенности и потребности города и правильно расставляет приоритеты по решению тех задач, которые волнуют его жителей. «Понятно, что губернатор не волшебник и все за раз не решит. Но именно правильно расставить приоритеты и точно решать задачи — это большое искусство руководителя», — подчеркнул Дрозденко и заверил, что итог выборов показал — петербуржцы ценят Александра Беглова.



Сам Александр Беглов в своей речи поблагодарил Владимира Путина за внимание к Петербургу и обратился к собравшимся ленинградцам-петербуржцам, а также депутатам, почетным гражданам и почему-то — к судьям Уставного суда, который прекратил существовать еще в 2021 году.

1 из 3 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

«В радикально изменившихся внешних условиях нам удалось вернуть Петербург на передовые позиции в стране по целому ряду направлений. Для нас особенно важно, что мы сумели вернуть горожанам веру в себя и надежду на лучшее для своего дома, улицы, района», — сказал градоначальник.



Сразу же, без промедления, Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко как сенатора от Петербурга. Валентина Ивановна заявила, что «готова к выполнению новых поручений» и пожелала вновь избранному губернатору удачи.